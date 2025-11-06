Gebaseerd op je voorspelling, Thermo Fisher xStock zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 560.62 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Thermo Fisher xStock zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 588.6510 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor TMOX in 2027 een prijs van $ 618.0835 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor TMOX in 2028 een prijs van $ 648.9877 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor TMOX in 2029 een prijs van $ 681.4371 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor TMOX in 2030 een prijs van $ 715.5089 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Thermo Fisher xStock potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 1,165.4887 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Thermo Fisher xStock potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 1,898.4583 kunnen bereiken.