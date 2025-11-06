Staked UTY (YUTY) Prijsvoorspelling (USD)

Krijg Staked UTY prijsvoorspellingen voor 2026, 2027, 2028, 2030 en meer. Voorspel hoeveel YUTY de komende 5 jaar of meer zal groeien. Voorspel direct toekomstige prijsscenario's op basis van markttrends en sentiment.

Voer een getal tussen -100 en 1,000 in om de prijs van Staked UTY te voorspellen
%

*Disclaimer: Alle prijsvoorspellingen zijn gebaseerd op gebruikersinvoer.

Staked UTY koersverwachting
--
----
0.00%
USD
Actueel
Voorspelling
Staked UTY Prijsvoorspelling voor 2025-2050 (USD)

Staked UTY (YUTY) Prijsvoorspelling voor 2025 (dit jaar)

Gebaseerd op je voorspelling, Staked UTY zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 1.033 kunnen bereiken.

Staked UTY (YUTY) Prijsvoorspelling voor 2026 (volgend jaar)

Gebaseerd op je voorspelling, Staked UTY zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 1.0846 kunnen bereiken.

Staked UTY (YUTY) Prijsvoorspelling voor 2027 (in 2 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor YUTY in 2027 een prijs van $ 1.1388 voorspeld met een groei van 10.25%.

Staked UTY (YUTY) Prijsvoorspelling voor 2028 (over 3 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor YUTY in 2028 een prijs van $ 1.1958 voorspeld met een groei van 15.76%.

Staked UTY (YUTY) Prijsvoorspelling voor 2029 (over 4 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor YUTY in 2029 een prijs van $ 1.2556 voorspeld met een groei van 21.55%.

Staked UTY (YUTY) Prijsvoorspelling voor 2030 (over 5 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor YUTY in 2030 een prijs van $ 1.3183 voorspeld met een groei van 27.63%.

Staked UTY (YUTY) Prijsvoorspelling voor 2040 (over 15 jaar)

In 2040 zou de prijs van Staked UTY potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 2.1475 kunnen bereiken.

Staked UTY (YUTY) Prijsvoorspelling voor 2050 (over 25 jaar)

In 2050 zou de prijs van Staked UTY potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 3.4981 kunnen bereiken.

Jaar
Prijs
Groei
  • 2025
    $ 1.033
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0846
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1388
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1958
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2556
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3183
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3843
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4535
    40.71%
Jaar
Prijs
Groei
  • 2033
    $ 1.5262
    47.75%
  • 2034
    $ 1.6025
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6826
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7667
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8551
    79.59%
  • 2038
    $ 1.9478
    88.56%
  • 2039
    $ 2.0452
    97.99%
  • 2040
    $ 2.1475
    107.89%
Meer weergeven

Kortetermijnvoorspellingen van de prijs van Staked UTY (vandaag, morgen, deze week en over 30 dagen)

Datum
Prijsvoorspelling
Groei
  • November 6, 2025(Vandaag)
    $ 1.033
    0.00%
  • November 7, 2025(Morgen)
    $ 1.0331
    0.01%
  • November 13, 2025(Deze week)
    $ 1.0339
    0.10%
  • December 6, 2025(30 dagen)
    $ 1.0372
    0.41%
Prijsvoorspelling van Staked UTY (YUTY) voor vandaag

De voorspelde prijs voor YUTY op November 6, 2025(Vandaag) is $1.033. Deze projectie weerspiegelt de berekende uitkomst van het opgegeven groeipercentage en geeft gebruikers een momentopname van de potentiële prijsbeweging voor vandaag.

Prijsvoorspelling van Staked UTY (YUTY) voor morgen

Op November 7, 2025(Morgen) is de prijsvoorspelling voor YUTY, gebaseerd op een jaarlijkse groei van 5%, $1.0331. Deze resultaten bieden een schatting van de waarde van het token op basis van de gekozen parameters.

Staked UTY (YUTY) prijsvoorspelling deze week

Op November 13, 2025(Deze week) is de prijsvoorspelling voor YUTY, gebaseerd op een jaarlijkse groei van 5%, $1.0339. Deze wekelijkse voorspelling wordt berekend op basis van hetzelfde groeipercentage om een idee te geven van de potentiële prijstrends in de komende dagen.

Staked UTY (YUTY) 30-daagse prijsvoorspelling

Als we 30 dagen vooruit kijken, is de verwachte prijs voor YUTY $1.0372. Deze voorspelling is gebaseerd op een verwachte jaarlijkse groei van 5% om in te schatten waar de waarde van de token zou kunnen staan na een maand.

Huidige Staked UTY prijsstatistieken

--
----

--

$ 10.84M
$ 10.84M$ 10.84M

10.49M
10.49M 10.49M

--
----

--

De laatste YUTY prijs is --. Het heeft een 24-uurs verandering van 0.00%, met een 24-uurs handelsvolume van --.
YUTY heeft bovendien een circulerend aanbod van 10.49M en een totale marktkapitalisatie van $ 10.84M.

Historische prijs van Staked UTY

Volgens de laatste gegevens van Staked UTY op de prijspagina is de huidige prijs van Staked UTY 1.033USD. Het circulerende aanbod van Staked UTY (YUTY) is 10.49M YUTY, waarmee het een marktkapitalisatie heeft van $10,841,601.

Periode
Wijzigen(%)
Wijzigen(USD)
Hoog
Laag
  • 24 uur
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 Dagen
    -0.01%
    $ -0.000141
    $ 1.0346
    $ 1.0279
  • 30 dagen
    0.53%
    $ 0.005517
    $ 1.0346
    $ 1.0279
Prestaties over 24 uur

In de afgelopen 24 uur is de prijs van Staked UTY veranderd met $0 (omgerekend 0.00%).

Prestaties over 7 dagen

In de afgelopen 7 dagen noteerde de prijs van Staked UTY een hoogtepunt van $1.0346 en een dieptepunt van $1.0279. De prijs veranderde met -0.01%. Deze recente trend toont het potentieel van YUTYvoor verdere beweging in de markt.

Prestaties over 30 dagen

De afgelopen maand is de prijs van Staked UTY met 0.53% veranderd (ongeveer $0.005517). Dit geeft aan dat de prijs van YUTY in de nabije toekomst verder zouden kunnen veranderen.

Hoe werkt de prijsvoorspellingstool voor Staked UTY (YUTY)?

De prijsvoorspellingsmodule voor Staked UTY is een gebruiksvriendelijke tool waarmee je de potentiële toekomstige prijs van YUTY kunt schatten op basis van je eigen groeiaannames. Of je nu een doorgewinterde handelaar bent of een nieuwsgierige belegger, de tool biedt een eenvoudige en interactieve manier om de toekomstige waarde van het token te voorspellen.

1. Voer je groeivoorspelling in

Begin met het invoeren van je gewenste groeipercentage. Dit kan positief of negatief zijn afhankelijk van je marktvooruitzichten. Het kan een weerspiegeling zijn van je verwachtingen voor Staked UTY het komende jaar, de komende vijf jaar of zelfs tientallen jaren in de toekomst.

2. Bereken de toekomstige prijs

Zodra je het groeipercentage hebt ingevoerd, klik je op de knop 'Berekenen'. De tool berekent direct de verwachte toekomstige prijs van YUTY, waardoor je een duidelijk beeld krijgt van hoe jouw voorspelling de waarde van het token in de loop van de tijd beïnvloedt.

3. Verken verschillende scenario's

Je kunt experimenteren met verschillende groeipercentages om te zien hoe uiteenlopende marktomstandigheden de prijs van Staked UTY beïnvloeden. Dankzij deze flexibiliteit kun je zowel optimistische als conservatieve voorspellingen analyseren, waardoor je beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

4. Inzichten van gebruikers en de community

De tool integreert ook sentimentgegevens van gebruikers, zodat je jouw voorspellingen kunt vergelijken met die van andere gebruikers. Deze collectieve inbreng biedt een waardevol inzicht in hoe de gemeenschap de toekomst van YUTY ziet.

Technische indicatoren voor prijsvoorspelling

Om de nauwkeurigheid van de voorspelling te verbeteren, maakt de tool gebruik van verschillende technische indicatoren en marktgegevens. Deze omvatten:

Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA): Helpt de prijstrend van een token te volgen door fluctuaties af te vlakken en inzicht te geven in potentiële trendomkeringen.

Bollinger Bands: Meet de marktvolatiliteit en identificeert potentiële overgekochte of oververkochte omstandigheden.

Relatieve-sterkte-index (RSI): Beoordeelt het momentum van YUTY om te bepalen of het zich in een bullish- of bearish-fase bevindt.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Evalueert de kracht en richting van prijsbewegingen om potentiële instap- en uitstappunten te identificeren. Door deze indicatoren te combineren met real-time marktgegevens, biedt de tool een dynamische prijsvoorspelling waarmee je dieper inzicht kunt krijgen in het toekomstpotentieel van Staked UTY.

Waarom is prijsvoorspelling voor YUTY belangrijk?

YUTY prijsvoorspellingen zijn om verschillende redenen belangrijk en worden door beleggers voor diverse doelen gebruikt:

Ontwikkeling van beleggingsstrategie: Voorspellingen helpen beleggers strategieën te vormen. Door toekomstige prijzen in te schatten, kunnen ze beslissen wanneer ze cryptocurrency's willen kopen, verkopen of houden.

Risicobeoordeling: Met inzicht in mogelijke prijsbewegingen kunnen beleggers het risico van een specifieke crypto-asset beter te beoordelen. Dit is essentieel om potentiële verliezen te beperken.

Marktanalyse: Voorspellingen omvatten vaak de analyse van markttrends, nieuws en historische gegevens. Deze uitgebreide analyse helpt beleggers om de marktdynamiek en factoren die prijsveranderingen beïnvloeden beter te begrijpen.

Portefeuillediversificatie: Door te voorspellen welke cryptocurrency's mogelijk goed zullen presteren, kunnen beleggers hun portfolio aanpassen en het risico over verschillende assets spreiden.

Langetermijnplanning: Beleggers die streven naar langetermijnwinst vertrouwen op voorspellingen om cryptocurrency's te identificeren die groeipotentieel hebben.

Psychologische voorbereiding: Het kennen van mogelijke prijsscenario’s bereidt beleggers mentaal en financieel voor op marktvolatiliteit.

Betrokkenheid bij de community: Cryptoprijsvoorspellingen leiden vaak tot discussies binnen de beleggerscommunity wat de collectieve kennis over markttrends vergroot.

Veelgestelde vragen (FAQ) :

Is YUTY nu de moeite waard om in te investeren?
Volgens jouw voorspellingen zal YUTY -- op undefined bereiken, waardoor het een token is die het overwegen waard is.
Wat is de prijsvoorspelling van YUTY volgende maand?
Volgens de Staked UTY (YUTY) prijsvoorspellingstool zal YUTY de voorspelde prijs van -- op undefined bereiken.
Hoeveel kost 1 YUTY in 2026?
De prijs van 1 Staked UTY (YUTY) is vandaag --. Volgens de bovenstaande voorspellingsmodule zal YUTY met 0.00% toenemen, tot -- in 2026.
Wat is de verwachte prijs van YUTY in 2027?
Staked UTY (YUTY) zal naar verwachting jaarlijks 0.00% stijgen tot een prijs van -- voor 1 YUTY in 2027.
Wat is het geschatte prijsdoel van YUTY in 2028?
Volgens jouw prijsvoorspelling zal Staked UTY (YUTY) een groei van 0.00% doormaken, met een geschat prijsdoel van -- in 2028.
Wat is het geschatte prijsdoel van YUTY in 2029?
Volgens jouw prijsvoorspelling zal Staked UTY (YUTY) een groei van 0.00% doormaken, met een geschat prijsdoel van -- in 2029.
Hoeveel kost 1 YUTY in 2030?
De prijs van 1 Staked UTY (YUTY) is vandaag --. Volgens de bovenstaande voorspellingsmodule zal YUTY met 0.00% toenemen, tot -- in 2030.
Wat is de prijsvoorspelling voor YUTY in 2040?
Staked UTY (YUTY) zal naar verwachting jaarlijks 0.00% stijgen tot een prijs van -- voor 1 YUTY in 2040.
Disclaimer

De informatie op onze pagina's over cryptoprijsvoorspellingen is gebaseerd op gegevens en feedback die we ontvangen van MEXC-gebruikers en andere externe bronnen. De inhoud wordt aan je aangeboden zoals deze is en is uitsluitend voor informatieve en illustratieve doeleinden, zonder enige vorm van garantie of waarborg. Het is belangrijk om te begrijpen dat de genoemde prijsvoorspellingen mogelijk niet nauwkeurig zijn en ook niet als zodanig moeten worden beschouwd. Toekomstige prijzen kunnen sterk afwijken van de voorspellingen, en deze informatie is niet bedoeld om als basis te dienen voor beleggingsbeslissingen.

Bovendien mag deze inhoud niet worden opgevat als financieel advies, en er worden geen aanbevelingen gedaan om een specifiek product of dienst te kopen. MEXC is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt door het raadplegen of gebruiken van de informatie op onze cryptoprijsvoorspellingspagina's. Het is belangrijk om te weten dat de prijzen van digitale assets onderhevig zijn aan grote marktrisico's en prijsvolatiliteit. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en er is geen garantie dat je het belegde bedrag terugkrijgt. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen en is MEXC niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. Houd er rekening mee dat prestaties in het verleden geen garantie bieden voor toekomstige resultaten. Je moet alleen investeren in producten die je goed begrijpt en waarvan je de risico’s kent. Denk goed na over je ervaring met beleggen, je financiële situatie, doelen en risicobereidheid, en overleg met een onafhankelijk financieel adviseur voordat je beslissingen neemt.