Gebaseerd op je voorspelling, Staked IP zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 3.66 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Staked IP zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 3.8430 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor STIP in 2027 een prijs van $ 4.0351 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor STIP in 2028 een prijs van $ 4.2369 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor STIP in 2029 een prijs van $ 4.4487 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor STIP in 2030 een prijs van $ 4.6711 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Staked IP potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 7.6088 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Staked IP potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 12.3940 kunnen bereiken.