Gebaseerd op je voorspelling, Shroomy zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.002564 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Shroomy zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 0.002692 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor SHROOMY in 2027 een prijs van $ 0.002827 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor SHROOMY in 2028 een prijs van $ 0.002968 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor SHROOMY in 2029 een prijs van $ 0.003116 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor SHROOMY in 2030 een prijs van $ 0.003272 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Shroomy potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.005330 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Shroomy potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.008683 kunnen bereiken.