Gebaseerd op je voorspelling, Qi Dao zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.018814 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Qi Dao zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 0.019754 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor QI in 2027 een prijs van $ 0.020742 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor QI in 2028 een prijs van $ 0.021779 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor QI in 2029 een prijs van $ 0.022868 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor QI in 2030 een prijs van $ 0.024012 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Qi Dao potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.039113 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Qi Dao potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.063711 kunnen bereiken.