Gebaseerd op je voorspelling, PokPok Agent Brain by Virtuals zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.002284 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, PokPok Agent Brain by Virtuals zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 0.002399 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor CTDA in 2027 een prijs van $ 0.002519 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor CTDA in 2028 een prijs van $ 0.002645 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor CTDA in 2029 een prijs van $ 0.002777 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor CTDA in 2030 een prijs van $ 0.002916 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van PokPok Agent Brain by Virtuals potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.004750 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van PokPok Agent Brain by Virtuals potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.007737 kunnen bereiken.