Gebaseerd op je voorspelling, Paimon Cursor SPV Token zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 350.24 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Paimon Cursor SPV Token zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 367.752 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor CRSR in 2027 een prijs van $ 386.1396 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor CRSR in 2028 een prijs van $ 405.4465 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor CRSR in 2029 een prijs van $ 425.7189 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor CRSR in 2030 een prijs van $ 447.0048 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Paimon Cursor SPV Token potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 728.1238 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Paimon Cursor SPV Token potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 1,186.0369 kunnen bereiken.