Gebaseerd op je voorspelling, Midas mEDGE zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 1.047 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Midas mEDGE zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 1.0993 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MEDGE in 2027 een prijs van $ 1.1543 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MEDGE in 2028 een prijs van $ 1.2120 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MEDGE in 2029 een prijs van $ 1.2726 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MEDGE in 2030 een prijs van $ 1.3362 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Midas mEDGE potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 2.1766 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Midas mEDGE potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 3.5455 kunnen bereiken.