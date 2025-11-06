Gebaseerd op je voorspelling, Metronome Synth ETH zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 3,437.37 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Metronome Synth ETH zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 3,609.2385 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MSETH in 2027 een prijs van $ 3,789.7004 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MSETH in 2028 een prijs van $ 3,979.1854 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MSETH in 2029 een prijs van $ 4,178.1447 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MSETH in 2030 een prijs van $ 4,387.0519 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Metronome Synth ETH potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 7,146.0453 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Metronome Synth ETH potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 11,640.1548 kunnen bereiken.