Metavault Trade (MVX) Prijsvoorspelling (USD)

Krijg Metavault Trade prijsvoorspellingen voor 2026, 2027, 2028, 2030 en meer. Voorspel hoeveel MVX de komende 5 jaar of meer zal groeien. Voorspel direct toekomstige prijsscenario's op basis van markttrends en sentiment.

Voer een getal tussen -100 en 1,000 in om de prijs van Metavault Trade te voorspellen
%

*Disclaimer: Alle prijsvoorspellingen zijn gebaseerd op gebruikersinvoer.

Metavault Trade koersverwachting
--
----
0.00%
USD
Actueel
Voorspelling
Metavault Trade Prijsvoorspelling voor 2025-2050 (USD)

Metavault Trade (MVX) Prijsvoorspelling voor 2025 (dit jaar)

Gebaseerd op je voorspelling, Metavault Trade zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.042017 kunnen bereiken.

Metavault Trade (MVX) Prijsvoorspelling voor 2026 (volgend jaar)

Gebaseerd op je voorspelling, Metavault Trade zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 0.044118 kunnen bereiken.

Metavault Trade (MVX) Prijsvoorspelling voor 2027 (in 2 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MVX in 2027 een prijs van $ 0.046324 voorspeld met een groei van 10.25%.

Metavault Trade (MVX) Prijsvoorspelling voor 2028 (over 3 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MVX in 2028 een prijs van $ 0.048640 voorspeld met een groei van 15.76%.

Metavault Trade (MVX) Prijsvoorspelling voor 2029 (over 4 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MVX in 2029 een prijs van $ 0.051072 voorspeld met een groei van 21.55%.

Metavault Trade (MVX) Prijsvoorspelling voor 2030 (over 5 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MVX in 2030 een prijs van $ 0.053626 voorspeld met een groei van 27.63%.

Metavault Trade (MVX) Prijsvoorspelling voor 2040 (over 15 jaar)

In 2040 zou de prijs van Metavault Trade potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.087351 kunnen bereiken.

Metavault Trade (MVX) Prijsvoorspelling voor 2050 (over 25 jaar)

In 2050 zou de prijs van Metavault Trade potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.142286 kunnen bereiken.

Kortetermijnvoorspellingen van de prijs van Metavault Trade (vandaag, morgen, deze week en over 30 dagen)

Datum
Prijsvoorspelling
Groei
  • November 6, 2025(Vandaag)
    $ 0.042017
    0.00%
  • November 7, 2025(Morgen)
    $ 0.042023
    0.01%
  • November 13, 2025(Deze week)
    $ 0.042057
    0.10%
  • December 6, 2025(30 dagen)
    $ 0.042190
    0.41%
Prijsvoorspelling van Metavault Trade (MVX) voor vandaag

De voorspelde prijs voor MVX op November 6, 2025(Vandaag) is $0.042017. Deze projectie weerspiegelt de berekende uitkomst van het opgegeven groeipercentage en geeft gebruikers een momentopname van de potentiële prijsbeweging voor vandaag.

Prijsvoorspelling van Metavault Trade (MVX) voor morgen

Op November 7, 2025(Morgen) is de prijsvoorspelling voor MVX, gebaseerd op een jaarlijkse groei van 5%, $0.042023. Deze resultaten bieden een schatting van de waarde van het token op basis van de gekozen parameters.

Metavault Trade (MVX) prijsvoorspelling deze week

Op November 13, 2025(Deze week) is de prijsvoorspelling voor MVX, gebaseerd op een jaarlijkse groei van 5%, $0.042057. Deze wekelijkse voorspelling wordt berekend op basis van hetzelfde groeipercentage om een idee te geven van de potentiële prijstrends in de komende dagen.

Metavault Trade (MVX) 30-daagse prijsvoorspelling

Als we 30 dagen vooruit kijken, is de verwachte prijs voor MVX $0.042190. Deze voorspelling is gebaseerd op een verwachte jaarlijkse groei van 5% om in te schatten waar de waarde van de token zou kunnen staan na een maand.

Huidige Metavault Trade prijsstatistieken

--
----

--

$ 105.57K
$ 105.57K$ 105.57K

2.51M
2.51M 2.51M

--
----

--

De laatste MVX prijs is --. Het heeft een 24-uurs verandering van 0.00%, met een 24-uurs handelsvolume van --.
MVX heeft bovendien een circulerend aanbod van 2.51M en een totale marktkapitalisatie van $ 105.57K.

Historische prijs van Metavault Trade

Volgens de laatste gegevens van Metavault Trade op de prijspagina is de huidige prijs van Metavault Trade 0.042017USD. Het circulerende aanbod van Metavault Trade (MVX) is 2.51M MVX, waarmee het een marktkapitalisatie heeft van $105,573.

Periode
Wijzigen(%)
Wijzigen(USD)
Hoog
Laag
  • 24 uur
    3.57%
    $ 0.001448
    $ 0.042429
    $ 0.039182
  • 7 Dagen
    -15.08%
    $ -0.006337
    $ 0.055894
    $ 0.038670
  • 30 dagen
    -25.28%
    $ -0.010622
    $ 0.055894
    $ 0.038670
Prestaties over 24 uur

In de afgelopen 24 uur is de prijs van Metavault Trade veranderd met $0.001448 (omgerekend 3.57%).

Prestaties over 7 dagen

In de afgelopen 7 dagen noteerde de prijs van Metavault Trade een hoogtepunt van $0.055894 en een dieptepunt van $0.038670. De prijs veranderde met -15.08%. Deze recente trend toont het potentieel van MVXvoor verdere beweging in de markt.

Prestaties over 30 dagen

De afgelopen maand is de prijs van Metavault Trade met -25.28% veranderd (ongeveer $-0.010622). Dit geeft aan dat de prijs van MVX in de nabije toekomst verder zouden kunnen veranderen.

Hoe werkt de prijsvoorspellingstool voor Metavault Trade (MVX)?

De prijsvoorspellingsmodule voor Metavault Trade is een gebruiksvriendelijke tool waarmee je de potentiële toekomstige prijs van MVX kunt schatten op basis van je eigen groeiaannames. Of je nu een doorgewinterde handelaar bent of een nieuwsgierige belegger, de tool biedt een eenvoudige en interactieve manier om de toekomstige waarde van het token te voorspellen.

1. Voer je groeivoorspelling in

Begin met het invoeren van je gewenste groeipercentage. Dit kan positief of negatief zijn afhankelijk van je marktvooruitzichten. Het kan een weerspiegeling zijn van je verwachtingen voor Metavault Trade het komende jaar, de komende vijf jaar of zelfs tientallen jaren in de toekomst.

2. Bereken de toekomstige prijs

Zodra je het groeipercentage hebt ingevoerd, klik je op de knop 'Berekenen'. De tool berekent direct de verwachte toekomstige prijs van MVX, waardoor je een duidelijk beeld krijgt van hoe jouw voorspelling de waarde van het token in de loop van de tijd beïnvloedt.

3. Verken verschillende scenario's

Je kunt experimenteren met verschillende groeipercentages om te zien hoe uiteenlopende marktomstandigheden de prijs van Metavault Trade beïnvloeden. Dankzij deze flexibiliteit kun je zowel optimistische als conservatieve voorspellingen analyseren, waardoor je beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

4. Inzichten van gebruikers en de community

De tool integreert ook sentimentgegevens van gebruikers, zodat je jouw voorspellingen kunt vergelijken met die van andere gebruikers. Deze collectieve inbreng biedt een waardevol inzicht in hoe de gemeenschap de toekomst van MVX ziet.

Technische indicatoren voor prijsvoorspelling

Om de nauwkeurigheid van de voorspelling te verbeteren, maakt de tool gebruik van verschillende technische indicatoren en marktgegevens. Deze omvatten:

Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA): Helpt de prijstrend van een token te volgen door fluctuaties af te vlakken en inzicht te geven in potentiële trendomkeringen.

Bollinger Bands: Meet de marktvolatiliteit en identificeert potentiële overgekochte of oververkochte omstandigheden.

Relatieve-sterkte-index (RSI): Beoordeelt het momentum van MVX om te bepalen of het zich in een bullish- of bearish-fase bevindt.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Evalueert de kracht en richting van prijsbewegingen om potentiële instap- en uitstappunten te identificeren. Door deze indicatoren te combineren met real-time marktgegevens, biedt de tool een dynamische prijsvoorspelling waarmee je dieper inzicht kunt krijgen in het toekomstpotentieel van Metavault Trade.

Waarom is prijsvoorspelling voor MVX belangrijk?

MVX prijsvoorspellingen zijn om verschillende redenen belangrijk en worden door beleggers voor diverse doelen gebruikt:

Ontwikkeling van beleggingsstrategie: Voorspellingen helpen beleggers strategieën te vormen. Door toekomstige prijzen in te schatten, kunnen ze beslissen wanneer ze cryptocurrency's willen kopen, verkopen of houden.

Risicobeoordeling: Met inzicht in mogelijke prijsbewegingen kunnen beleggers het risico van een specifieke crypto-asset beter te beoordelen. Dit is essentieel om potentiële verliezen te beperken.

Marktanalyse: Voorspellingen omvatten vaak de analyse van markttrends, nieuws en historische gegevens. Deze uitgebreide analyse helpt beleggers om de marktdynamiek en factoren die prijsveranderingen beïnvloeden beter te begrijpen.

Portefeuillediversificatie: Door te voorspellen welke cryptocurrency's mogelijk goed zullen presteren, kunnen beleggers hun portfolio aanpassen en het risico over verschillende assets spreiden.

Langetermijnplanning: Beleggers die streven naar langetermijnwinst vertrouwen op voorspellingen om cryptocurrency's te identificeren die groeipotentieel hebben.

Psychologische voorbereiding: Het kennen van mogelijke prijsscenario’s bereidt beleggers mentaal en financieel voor op marktvolatiliteit.

Betrokkenheid bij de community: Cryptoprijsvoorspellingen leiden vaak tot discussies binnen de beleggerscommunity wat de collectieve kennis over markttrends vergroot.

Veelgestelde vragen (FAQ) :

Is MVX nu de moeite waard om in te investeren?
Volgens jouw voorspellingen zal MVX -- op undefined bereiken, waardoor het een token is die het overwegen waard is.
Wat is de prijsvoorspelling van MVX volgende maand?
Volgens de Metavault Trade (MVX) prijsvoorspellingstool zal MVX de voorspelde prijs van -- op undefined bereiken.
Hoeveel kost 1 MVX in 2026?
De prijs van 1 Metavault Trade (MVX) is vandaag --. Volgens de bovenstaande voorspellingsmodule zal MVX met 0.00% toenemen, tot -- in 2026.
Wat is de verwachte prijs van MVX in 2027?
Metavault Trade (MVX) zal naar verwachting jaarlijks 0.00% stijgen tot een prijs van -- voor 1 MVX in 2027.
Wat is het geschatte prijsdoel van MVX in 2028?
Volgens jouw prijsvoorspelling zal Metavault Trade (MVX) een groei van 0.00% doormaken, met een geschat prijsdoel van -- in 2028.
Wat is het geschatte prijsdoel van MVX in 2029?
Volgens jouw prijsvoorspelling zal Metavault Trade (MVX) een groei van 0.00% doormaken, met een geschat prijsdoel van -- in 2029.
Hoeveel kost 1 MVX in 2030?
De prijs van 1 Metavault Trade (MVX) is vandaag --. Volgens de bovenstaande voorspellingsmodule zal MVX met 0.00% toenemen, tot -- in 2030.
Wat is de prijsvoorspelling voor MVX in 2040?
Metavault Trade (MVX) zal naar verwachting jaarlijks 0.00% stijgen tot een prijs van -- voor 1 MVX in 2040.
Disclaimer

De informatie op onze pagina's over cryptoprijsvoorspellingen is gebaseerd op gegevens en feedback die we ontvangen van MEXC-gebruikers en andere externe bronnen. De inhoud wordt aan je aangeboden zoals deze is en is uitsluitend voor informatieve en illustratieve doeleinden, zonder enige vorm van garantie of waarborg. Het is belangrijk om te begrijpen dat de genoemde prijsvoorspellingen mogelijk niet nauwkeurig zijn en ook niet als zodanig moeten worden beschouwd. Toekomstige prijzen kunnen sterk afwijken van de voorspellingen, en deze informatie is niet bedoeld om als basis te dienen voor beleggingsbeslissingen.

Bovendien mag deze inhoud niet worden opgevat als financieel advies, en er worden geen aanbevelingen gedaan om een specifiek product of dienst te kopen. MEXC is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt door het raadplegen of gebruiken van de informatie op onze cryptoprijsvoorspellingspagina's. Het is belangrijk om te weten dat de prijzen van digitale assets onderhevig zijn aan grote marktrisico's en prijsvolatiliteit. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en er is geen garantie dat je het belegde bedrag terugkrijgt. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen en is MEXC niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. Houd er rekening mee dat prestaties in het verleden geen garantie bieden voor toekomstige resultaten. Je moet alleen investeren in producten die je goed begrijpt en waarvan je de risico’s kent. Denk goed na over je ervaring met beleggen, je financiële situatie, doelen en risicobereidheid, en overleg met een onafhankelijk financieel adviseur voordat je beslissingen neemt.