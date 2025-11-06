META FINANCIAL AI (MEFAI) Prijsvoorspelling (USD)

Krijg META FINANCIAL AI prijsvoorspellingen voor 2026, 2027, 2028, 2030 en meer. Voorspel hoeveel MEFAI de komende 5 jaar of meer zal groeien. Voorspel direct toekomstige prijsscenario's op basis van markttrends en sentiment.

Voer een getal tussen -100 en 1,000 in om de prijs van META FINANCIAL AI te voorspellen
%

*Disclaimer: Alle prijsvoorspellingen zijn gebaseerd op gebruikersinvoer.

META FINANCIAL AI koersverwachting
--
----
0.00%
USD
Actueel
Voorspelling
META FINANCIAL AI Prijsvoorspelling voor 2025-2050 (USD)

META FINANCIAL AI (MEFAI) Prijsvoorspelling voor 2025 (dit jaar)

Gebaseerd op je voorspelling, META FINANCIAL AI zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.003342 kunnen bereiken.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Prijsvoorspelling voor 2026 (volgend jaar)

Gebaseerd op je voorspelling, META FINANCIAL AI zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 0.003509 kunnen bereiken.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Prijsvoorspelling voor 2027 (in 2 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MEFAI in 2027 een prijs van $ 0.003685 voorspeld met een groei van 10.25%.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Prijsvoorspelling voor 2028 (over 3 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MEFAI in 2028 een prijs van $ 0.003869 voorspeld met een groei van 15.76%.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Prijsvoorspelling voor 2029 (over 4 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MEFAI in 2029 een prijs van $ 0.004062 voorspeld met een groei van 21.55%.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Prijsvoorspelling voor 2030 (over 5 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MEFAI in 2030 een prijs van $ 0.004265 voorspeld met een groei van 27.63%.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Prijsvoorspelling voor 2040 (over 15 jaar)

In 2040 zou de prijs van META FINANCIAL AI potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.006948 kunnen bereiken.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Prijsvoorspelling voor 2050 (over 25 jaar)

In 2050 zou de prijs van META FINANCIAL AI potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.011318 kunnen bereiken.

Jaar
Prijs
Groei
  • 2025
    $ 0.003342
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003509
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003685
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003869
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004062
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004265
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004479
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004703
    40.71%
Jaar
Prijs
Groei
  • 2033
    $ 0.004938
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005185
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005444
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005716
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006002
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006302
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006617
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006948
    107.89%
Meer weergeven

Kortetermijnvoorspellingen van de prijs van META FINANCIAL AI (vandaag, morgen, deze week en over 30 dagen)

Datum
Prijsvoorspelling
Groei
  • November 6, 2025(Vandaag)
    $ 0.003342
    0.00%
  • November 7, 2025(Morgen)
    $ 0.003342
    0.01%
  • November 13, 2025(Deze week)
    $ 0.003345
    0.10%
  • December 6, 2025(30 dagen)
    $ 0.003356
    0.41%
Prijsvoorspelling van META FINANCIAL AI (MEFAI) voor vandaag

De voorspelde prijs voor MEFAI op November 6, 2025(Vandaag) is $0.003342. Deze projectie weerspiegelt de berekende uitkomst van het opgegeven groeipercentage en geeft gebruikers een momentopname van de potentiële prijsbeweging voor vandaag.

Prijsvoorspelling van META FINANCIAL AI (MEFAI) voor morgen

Op November 7, 2025(Morgen) is de prijsvoorspelling voor MEFAI, gebaseerd op een jaarlijkse groei van 5%, $0.003342. Deze resultaten bieden een schatting van de waarde van het token op basis van de gekozen parameters.

META FINANCIAL AI (MEFAI) prijsvoorspelling deze week

Op November 13, 2025(Deze week) is de prijsvoorspelling voor MEFAI, gebaseerd op een jaarlijkse groei van 5%, $0.003345. Deze wekelijkse voorspelling wordt berekend op basis van hetzelfde groeipercentage om een idee te geven van de potentiële prijstrends in de komende dagen.

META FINANCIAL AI (MEFAI) 30-daagse prijsvoorspelling

Als we 30 dagen vooruit kijken, is de verwachte prijs voor MEFAI $0.003356. Deze voorspelling is gebaseerd op een verwachte jaarlijkse groei van 5% om in te schatten waar de waarde van de token zou kunnen staan na een maand.

Huidige META FINANCIAL AI prijsstatistieken

--
----

--

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

581.12M
581.12M 581.12M

--
----

--

Het heeft een 24-uurs verandering van 0.00%, met een 24-uurs handelsvolume van --.
MEFAI heeft bovendien een circulerend aanbod van 581.12M en een totale marktkapitalisatie van $ 1.94M.

Historische prijs van META FINANCIAL AI

Volgens de laatste gegevens van META FINANCIAL AI op de prijspagina is de huidige prijs van META FINANCIAL AI 0.003342USD. Het circulerende aanbod van META FINANCIAL AI (MEFAI) is 581.12M MEFAI, waarmee het een marktkapitalisatie heeft van $1,941,236.

Periode
Wijzigen(%)
Wijzigen(USD)
Hoog
Laag
  • 24 uur
    22.11%
    $ 0.000605
    $ 0.003359
    $ 0.002671
  • 7 Dagen
    -19.09%
    $ -0.000638
    $ 0.005343
    $ 0.000472
  • 30 dagen
    613.44%
    $ 0.020503
    $ 0.005343
    $ 0.000472
Prestaties over 24 uur

In de afgelopen 24 uur is de prijs van META FINANCIAL AI veranderd met $0.000605 (omgerekend 22.11%).

Prestaties over 7 dagen

In de afgelopen 7 dagen noteerde de prijs van META FINANCIAL AI een hoogtepunt van $0.005343 en een dieptepunt van $0.000472. De prijs veranderde met -19.09%. Deze recente trend toont het potentieel van MEFAIvoor verdere beweging in de markt.

Prestaties over 30 dagen

De afgelopen maand is de prijs van META FINANCIAL AI met 613.44% veranderd (ongeveer $0.020503). Dit geeft aan dat de prijs van MEFAI in de nabije toekomst verder zouden kunnen veranderen.

Hoe werkt de prijsvoorspellingstool voor META FINANCIAL AI (MEFAI)?

De prijsvoorspellingsmodule voor META FINANCIAL AI is een gebruiksvriendelijke tool waarmee je de potentiële toekomstige prijs van MEFAI kunt schatten op basis van je eigen groeiaannames. Of je nu een doorgewinterde handelaar bent of een nieuwsgierige belegger, de tool biedt een eenvoudige en interactieve manier om de toekomstige waarde van het token te voorspellen.

1. Voer je groeivoorspelling in

Begin met het invoeren van je gewenste groeipercentage. Dit kan positief of negatief zijn afhankelijk van je marktvooruitzichten. Het kan een weerspiegeling zijn van je verwachtingen voor META FINANCIAL AI het komende jaar, de komende vijf jaar of zelfs tientallen jaren in de toekomst.

2. Bereken de toekomstige prijs

Zodra je het groeipercentage hebt ingevoerd, klik je op de knop 'Berekenen'. De tool berekent direct de verwachte toekomstige prijs van MEFAI, waardoor je een duidelijk beeld krijgt van hoe jouw voorspelling de waarde van het token in de loop van de tijd beïnvloedt.

3. Verken verschillende scenario's

Je kunt experimenteren met verschillende groeipercentages om te zien hoe uiteenlopende marktomstandigheden de prijs van META FINANCIAL AI beïnvloeden. Dankzij deze flexibiliteit kun je zowel optimistische als conservatieve voorspellingen analyseren, waardoor je beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

4. Inzichten van gebruikers en de community

De tool integreert ook sentimentgegevens van gebruikers, zodat je jouw voorspellingen kunt vergelijken met die van andere gebruikers. Deze collectieve inbreng biedt een waardevol inzicht in hoe de gemeenschap de toekomst van MEFAI ziet.

Technische indicatoren voor prijsvoorspelling

Om de nauwkeurigheid van de voorspelling te verbeteren, maakt de tool gebruik van verschillende technische indicatoren en marktgegevens. Deze omvatten:

Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA): Helpt de prijstrend van een token te volgen door fluctuaties af te vlakken en inzicht te geven in potentiële trendomkeringen.

Bollinger Bands: Meet de marktvolatiliteit en identificeert potentiële overgekochte of oververkochte omstandigheden.

Relatieve-sterkte-index (RSI): Beoordeelt het momentum van MEFAI om te bepalen of het zich in een bullish- of bearish-fase bevindt.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Evalueert de kracht en richting van prijsbewegingen om potentiële instap- en uitstappunten te identificeren. Door deze indicatoren te combineren met real-time marktgegevens, biedt de tool een dynamische prijsvoorspelling waarmee je dieper inzicht kunt krijgen in het toekomstpotentieel van META FINANCIAL AI.

Waarom is prijsvoorspelling voor MEFAI belangrijk?

MEFAI prijsvoorspellingen zijn om verschillende redenen belangrijk en worden door beleggers voor diverse doelen gebruikt:

Ontwikkeling van beleggingsstrategie: Voorspellingen helpen beleggers strategieën te vormen. Door toekomstige prijzen in te schatten, kunnen ze beslissen wanneer ze cryptocurrency's willen kopen, verkopen of houden.

Risicobeoordeling: Met inzicht in mogelijke prijsbewegingen kunnen beleggers het risico van een specifieke crypto-asset beter te beoordelen. Dit is essentieel om potentiële verliezen te beperken.

Marktanalyse: Voorspellingen omvatten vaak de analyse van markttrends, nieuws en historische gegevens. Deze uitgebreide analyse helpt beleggers om de marktdynamiek en factoren die prijsveranderingen beïnvloeden beter te begrijpen.

Portefeuillediversificatie: Door te voorspellen welke cryptocurrency's mogelijk goed zullen presteren, kunnen beleggers hun portfolio aanpassen en het risico over verschillende assets spreiden.

Langetermijnplanning: Beleggers die streven naar langetermijnwinst vertrouwen op voorspellingen om cryptocurrency's te identificeren die groeipotentieel hebben.

Psychologische voorbereiding: Het kennen van mogelijke prijsscenario’s bereidt beleggers mentaal en financieel voor op marktvolatiliteit.

Betrokkenheid bij de community: Cryptoprijsvoorspellingen leiden vaak tot discussies binnen de beleggerscommunity wat de collectieve kennis over markttrends vergroot.

Veelgestelde vragen (FAQ) :

Is MEFAI nu de moeite waard om in te investeren?
Wat is de prijsvoorspelling van MEFAI volgende maand?
Wat is de prijsvoorspelling van MEFAI volgende maand?
Hoeveel kost 1 MEFAI in 2026?
Hoeveel kost 1 MEFAI in 2026?
Wat is de verwachte prijs van MEFAI in 2027?
Wat is de verwachte prijs van MEFAI in 2027?
Wat is het geschatte prijsdoel van MEFAI in 2028?
Wat is het geschatte prijsdoel van MEFAI in 2028?
Wat is het geschatte prijsdoel van MEFAI in 2029?
Wat is het geschatte prijsdoel van MEFAI in 2029?
Hoeveel kost 1 MEFAI in 2030?
Hoeveel kost 1 MEFAI in 2030?
Wat is de prijsvoorspelling voor MEFAI in 2040?
Wat is de prijsvoorspelling voor MEFAI in 2040?
META FINANCIAL AI (MEFAI) zal naar verwachting jaarlijks 0.00% stijgen tot een prijs van -- voor 1 MEFAI in 2040.
Disclaimer

De informatie op onze pagina's over cryptoprijsvoorspellingen is gebaseerd op gegevens en feedback die we ontvangen van MEXC-gebruikers en andere externe bronnen. De inhoud wordt aan je aangeboden zoals deze is en is uitsluitend voor informatieve en illustratieve doeleinden, zonder enige vorm van garantie of waarborg. Het is belangrijk om te begrijpen dat de genoemde prijsvoorspellingen mogelijk niet nauwkeurig zijn en ook niet als zodanig moeten worden beschouwd. Toekomstige prijzen kunnen sterk afwijken van de voorspellingen, en deze informatie is niet bedoeld om als basis te dienen voor beleggingsbeslissingen.

Bovendien mag deze inhoud niet worden opgevat als financieel advies, en er worden geen aanbevelingen gedaan om een specifiek product of dienst te kopen. MEXC is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt door het raadplegen of gebruiken van de informatie op onze cryptoprijsvoorspellingspagina's. Het is belangrijk om te weten dat de prijzen van digitale assets onderhevig zijn aan grote marktrisico's en prijsvolatiliteit. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en er is geen garantie dat je het belegde bedrag terugkrijgt. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen en is MEXC niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. Houd er rekening mee dat prestaties in het verleden geen garantie bieden voor toekomstige resultaten. Je moet alleen investeren in producten die je goed begrijpt en waarvan je de risico’s kent. Denk goed na over je ervaring met beleggen, je financiële situatie, doelen en risicobereidheid, en overleg met een onafhankelijk financieel adviseur voordat je beslissingen neemt.