Gebaseerd op je voorspelling, Market Maker DAO zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.004191 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Market Maker DAO zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 0.004400 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MMDAO in 2027 een prijs van $ 0.004620 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MMDAO in 2028 een prijs van $ 0.004851 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MMDAO in 2029 een prijs van $ 0.005094 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MMDAO in 2030 een prijs van $ 0.005348 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Market Maker DAO potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.008712 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Market Maker DAO potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.014192 kunnen bereiken.