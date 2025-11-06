Gebaseerd op je voorspelling, Lybra zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.007748 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Lybra zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 0.008135 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor LBR in 2027 een prijs van $ 0.008542 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor LBR in 2028 een prijs van $ 0.008969 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor LBR in 2029 een prijs van $ 0.009418 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor LBR in 2030 een prijs van $ 0.009889 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Lybra potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.016108 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Lybra potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.026238 kunnen bereiken.