Gebaseerd op je voorspelling, Kinetiq Staked HYPE zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 41.2 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Kinetiq Staked HYPE zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 43.2600 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor KHYPE in 2027 een prijs van $ 45.423 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor KHYPE in 2028 een prijs van $ 47.6941 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor KHYPE in 2029 een prijs van $ 50.0788 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor KHYPE in 2030 een prijs van $ 52.5828 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Kinetiq Staked HYPE potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 85.6518 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Kinetiq Staked HYPE potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 139.5178 kunnen bereiken.