Gebaseerd op je voorspelling, Hive Dollar zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.98639 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Hive Dollar zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 1.0357 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor HBD in 2027 een prijs van $ 1.0874 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor HBD in 2028 een prijs van $ 1.1418 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor HBD in 2029 een prijs van $ 1.1989 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor HBD in 2030 een prijs van $ 1.2589 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Hive Dollar potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 2.0506 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Hive Dollar potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 3.3402 kunnen bereiken.