Gebaseerd op je voorspelling, Geez PNutz zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.271125 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Geez PNutz zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 0.284681 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor PNUTZ in 2027 een prijs van $ 0.298915 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor PNUTZ in 2028 een prijs van $ 0.313861 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor PNUTZ in 2029 een prijs van $ 0.329554 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor PNUTZ in 2030 een prijs van $ 0.346031 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Geez PNutz potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.563649 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Geez PNutz potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.918125 kunnen bereiken.