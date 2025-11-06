Gebaseerd op je voorspelling, GarudaX zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.003672 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, GarudaX zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 0.003856 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor GRDX in 2027 een prijs van $ 0.004049 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor GRDX in 2028 een prijs van $ 0.004251 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor GRDX in 2029 een prijs van $ 0.004464 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor GRDX in 2030 een prijs van $ 0.004687 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van GarudaX potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.007635 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van GarudaX potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.012437 kunnen bereiken.