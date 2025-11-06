Gebaseerd op je voorspelling, Eli Lilly xStock zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 936.54 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Eli Lilly xStock zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 983.367 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor LLYX in 2027 een prijs van $ 1,032.5353 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor LLYX in 2028 een prijs van $ 1,084.1621 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor LLYX in 2029 een prijs van $ 1,138.3702 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor LLYX in 2030 een prijs van $ 1,195.2887 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Eli Lilly xStock potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 1,946.9993 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Eli Lilly xStock potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 3,171.4568 kunnen bereiken.