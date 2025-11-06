Gebaseerd op je voorspelling, Eggle Energy zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.030126 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Eggle Energy zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 0.031632 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ENG in 2027 een prijs van $ 0.033213 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ENG in 2028 een prijs van $ 0.034874 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ENG in 2029 een prijs van $ 0.036618 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ENG in 2030 een prijs van $ 0.038449 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Eggle Energy potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.062629 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Eggle Energy potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.102017 kunnen bereiken.