Gebaseerd op je voorspelling, DeFrogs zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 38.42 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, DeFrogs zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 40.341 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor DEFROGS in 2027 een prijs van $ 42.3580 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor DEFROGS in 2028 een prijs van $ 44.4759 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor DEFROGS in 2029 een prijs van $ 46.6997 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor DEFROGS in 2030 een prijs van $ 49.0347 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van DeFrogs potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 79.8724 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van DeFrogs potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 130.1037 kunnen bereiken.