Gebaseerd op je voorspelling, DataMind zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.000083 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, DataMind zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 0.000087 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor DMIND in 2027 een prijs van $ 0.000092 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor DMIND in 2028 een prijs van $ 0.000096 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor DMIND in 2029 een prijs van $ 0.000101 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor DMIND in 2030 een prijs van $ 0.000106 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van DataMind potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.000173 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van DataMind potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.000283 kunnen bereiken.