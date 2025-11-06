Gebaseerd op je voorspelling, Broadcom xStock zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 361.11 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Broadcom xStock zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 379.1655 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor AVGOX in 2027 een prijs van $ 398.1237 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor AVGOX in 2028 een prijs van $ 418.0299 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor AVGOX in 2029 een prijs van $ 438.9314 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor AVGOX in 2030 een prijs van $ 460.8780 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Broadcom xStock potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 750.7217 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Broadcom xStock potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 1,222.8466 kunnen bereiken.