Gebaseerd op je voorspelling, Basenji zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.006578 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Basenji zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 0.006907 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor BENJI in 2027 een prijs van $ 0.007253 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor BENJI in 2028 een prijs van $ 0.007615 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor BENJI in 2029 een prijs van $ 0.007996 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor BENJI in 2030 een prijs van $ 0.008396 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Basenji potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.013677 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Basenji potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.022278 kunnen bereiken.