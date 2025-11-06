Gebaseerd op je voorspelling, AstraZeneca xStock zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 81.88 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, AstraZeneca xStock zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 85.974 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor AZNX in 2027 een prijs van $ 90.2727 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor AZNX in 2028 een prijs van $ 94.7863 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor AZNX in 2029 een prijs van $ 99.5256 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor AZNX in 2030 een prijs van $ 104.5019 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van AstraZeneca xStock potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 170.2226 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van AstraZeneca xStock potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 277.2747 kunnen bereiken.