Gebaseerd op je voorspelling, Anthropic PreStocks zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 171.48 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Anthropic PreStocks zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 180.054 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ANTHROPIC in 2027 een prijs van $ 189.0567 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ANTHROPIC in 2028 een prijs van $ 198.5095 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ANTHROPIC in 2029 een prijs van $ 208.4350 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ANTHROPIC in 2030 een prijs van $ 218.8567 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Anthropic PreStocks potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 356.4946 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Anthropic PreStocks potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 580.6921 kunnen bereiken.