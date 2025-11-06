Gebaseerd op je voorspelling, Accenture xStock zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 248.47 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Accenture xStock zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 260.8935 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ACNX in 2027 een prijs van $ 273.9381 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ACNX in 2028 een prijs van $ 287.6350 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ACNX in 2029 een prijs van $ 302.0168 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ACNX in 2030 een prijs van $ 317.1176 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Accenture xStock potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 516.5512 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Accenture xStock potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 841.4076 kunnen bereiken.