Gebaseerd op je voorspelling, World3 zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.05893 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, World3 zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 0.061876 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor WAI in 2027 een prijs van $ 0.064970 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor WAI in 2028 een prijs van $ 0.068218 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor WAI in 2029 een prijs van $ 0.071629 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor WAI in 2030 een prijs van $ 0.075211 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van World3 potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.122511 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van World3 potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.199557 kunnen bereiken.