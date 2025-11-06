VIRUS (VIRUS) Prijsvoorspelling (USD)

Krijg VIRUS prijsvoorspellingen voor 2026, 2027, 2028, 2030 en meer. Voorspel hoeveel VIRUS de komende 5 jaar of meer zal groeien. Voorspel direct toekomstige prijsscenario's op basis van markttrends en sentiment.

Voer een getal tussen -100 en 1,000 in om de prijs van VIRUS te voorspellen
%

*Disclaimer: Alle prijsvoorspellingen zijn gebaseerd op gebruikersinvoer.

VIRUS koersverwachting
$0.00641
$0.00641$0.00641
+16.75%
USD
Actueel
Voorspelling
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 04:28:17 (UTC+8)

VIRUS Prijsvoorspelling voor 2025-2050 (USD)

VIRUS (VIRUS) Prijsvoorspelling voor 2025 (dit jaar)

Gebaseerd op je voorspelling, VIRUS zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.00641 kunnen bereiken.

VIRUS (VIRUS) Prijsvoorspelling voor 2026 (volgend jaar)

Gebaseerd op je voorspelling, VIRUS zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 0.006730 kunnen bereiken.

VIRUS (VIRUS) Prijsvoorspelling voor 2027 (in 2 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor VIRUS in 2027 een prijs van $ 0.007067 voorspeld met een groei van 10.25%.

VIRUS (VIRUS) Prijsvoorspelling voor 2028 (over 3 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor VIRUS in 2028 een prijs van $ 0.007420 voorspeld met een groei van 15.76%.

VIRUS (VIRUS) Prijsvoorspelling voor 2029 (over 4 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor VIRUS in 2029 een prijs van $ 0.007791 voorspeld met een groei van 21.55%.

VIRUS (VIRUS) Prijsvoorspelling voor 2030 (over 5 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor VIRUS in 2030 een prijs van $ 0.008180 voorspeld met een groei van 27.63%.

VIRUS (VIRUS) Prijsvoorspelling voor 2040 (over 15 jaar)

In 2040 zou de prijs van VIRUS potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.013325 kunnen bereiken.

VIRUS (VIRUS) Prijsvoorspelling voor 2050 (over 25 jaar)

In 2050 zou de prijs van VIRUS potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.021706 kunnen bereiken.

Jaar
Prijs
Groei
  • 2025
    $ 0.00641
    0.00%
  • 2026
    $ 0.006730
    5.00%
  • 2027
    $ 0.007067
    10.25%
  • 2028
    $ 0.007420
    15.76%
  • 2029
    $ 0.007791
    21.55%
  • 2030
    $ 0.008180
    27.63%
  • 2031
    $ 0.008590
    34.01%
  • 2032
    $ 0.009019
    40.71%
Jaar
Prijs
Groei
  • 2033
    $ 0.009470
    47.75%
  • 2034
    $ 0.009944
    55.13%
  • 2035
    $ 0.010441
    62.89%
  • 2036
    $ 0.010963
    71.03%
  • 2037
    $ 0.011511
    79.59%
  • 2038
    $ 0.012087
    88.56%
  • 2039
    $ 0.012691
    97.99%
  • 2040
    $ 0.013325
    107.89%
Meer weergeven

Kortetermijnvoorspellingen van de prijs van VIRUS (vandaag, morgen, deze week en over 30 dagen)

Datum
Prijsvoorspelling
Groei
  • November 6, 2025(Vandaag)
    $ 0.00641
    0.00%
  • November 7, 2025(Morgen)
    $ 0.006410
    0.01%
  • November 13, 2025(Deze week)
    $ 0.006416
    0.10%
  • December 6, 2025(30 dagen)
    $ 0.006436
    0.41%
Prijsvoorspelling van VIRUS (VIRUS) voor vandaag

De voorspelde prijs voor VIRUS op November 6, 2025(Vandaag) is $0.00641. Deze projectie weerspiegelt de berekende uitkomst van het opgegeven groeipercentage en geeft gebruikers een momentopname van de potentiële prijsbeweging voor vandaag.

Prijsvoorspelling van VIRUS (VIRUS) voor morgen

Op November 7, 2025(Morgen) is de prijsvoorspelling voor VIRUS, gebaseerd op een jaarlijkse groei van 5%, $0.006410. Deze resultaten bieden een schatting van de waarde van het token op basis van de gekozen parameters.

VIRUS (VIRUS) prijsvoorspelling deze week

Op November 13, 2025(Deze week) is de prijsvoorspelling voor VIRUS, gebaseerd op een jaarlijkse groei van 5%, $0.006416. Deze wekelijkse voorspelling wordt berekend op basis van hetzelfde groeipercentage om een idee te geven van de potentiële prijstrends in de komende dagen.

VIRUS (VIRUS) 30-daagse prijsvoorspelling

Als we 30 dagen vooruit kijken, is de verwachte prijs voor VIRUS $0.006436. Deze voorspelling is gebaseerd op een verwachte jaarlijkse groei van 5% om in te schatten waar de waarde van de token zou kunnen staan na een maand.

Huidige VIRUS prijsstatistieken

$ 0.00641
$ 0.00641$ 0.00641

+16.75%

--
----

--
----

$ 55.06K
$ 55.06K$ 55.06K

--

De laatste VIRUS prijs is $ 0.00641. Het heeft een 24-uurs verandering van +16.75%, met een 24-uurs handelsvolume van $ 55.06K.
VIRUS heeft bovendien een circulerend aanbod van -- en een totale marktkapitalisatie van --.

Hoe koop ik VIRUS (VIRUS

Probeer je VIRUS te kopen? Je kunt nu VIRUS kopen met creditcard, bankoverschrijving, P2P en nog veel meer betaalmethoden. Ontdek hoe je nu VIRUS koopt en aan de slag gaat op MEXC!

Ontdek nu hoe je VIRUS koopt

Historische prijs van VIRUS

Volgens de laatste gegevens van VIRUS op de prijspagina is de huidige prijs van VIRUS 0.006414USD. Het circulerende aanbod van VIRUS (VIRUS) is 0.00 VIRUS, waarmee het een marktkapitalisatie heeft van $--.

Periode
Wijzigen(%)
Wijzigen(USD)
Hoog
Laag
  • 24 uur
    0.49%
    $ 0.002112
    $ 0.006416
    $ 0.003938
  • 7 Dagen
    -0.16%
    $ -0.001275
    $ 0.007795
    $ 0.002838
  • 30 dagen
    -0.35%
    $ -0.003541
    $ 0.018444
    $ 0.002838
Prestaties over 24 uur

In de afgelopen 24 uur is de prijs van VIRUS veranderd met $0.002112 (omgerekend 0.49%).

Prestaties over 7 dagen

In de afgelopen 7 dagen noteerde de prijs van VIRUS een hoogtepunt van $0.007795 en een dieptepunt van $0.002838. De prijs veranderde met -0.16%. Deze recente trend toont het potentieel van VIRUSvoor verdere beweging in de markt.

Prestaties over 30 dagen

De afgelopen maand is de prijs van VIRUS met -0.35% veranderd (ongeveer $-0.003541). Dit geeft aan dat de prijs van VIRUS in de nabije toekomst verder zouden kunnen veranderen.

Bekijk de volledige prijsgeschiedenis van VIRUS voor gedetailleerde trends op MEXC

Bekijk de volledige VIRUS prijsgeschiedenis

Hoe werkt de prijsvoorspellingstool voor VIRUS (VIRUS)?

De prijsvoorspellingsmodule voor VIRUS is een gebruiksvriendelijke tool waarmee je de potentiële toekomstige prijs van VIRUS kunt schatten op basis van je eigen groeiaannames. Of je nu een doorgewinterde handelaar bent of een nieuwsgierige belegger, de tool biedt een eenvoudige en interactieve manier om de toekomstige waarde van het token te voorspellen.

1. Voer je groeivoorspelling in

Begin met het invoeren van je gewenste groeipercentage. Dit kan positief of negatief zijn afhankelijk van je marktvooruitzichten. Het kan een weerspiegeling zijn van je verwachtingen voor VIRUS het komende jaar, de komende vijf jaar of zelfs tientallen jaren in de toekomst.

2. Bereken de toekomstige prijs

Zodra je het groeipercentage hebt ingevoerd, klik je op de knop 'Berekenen'. De tool berekent direct de verwachte toekomstige prijs van VIRUS, waardoor je een duidelijk beeld krijgt van hoe jouw voorspelling de waarde van het token in de loop van de tijd beïnvloedt.

3. Verken verschillende scenario's

Je kunt experimenteren met verschillende groeipercentages om te zien hoe uiteenlopende marktomstandigheden de prijs van VIRUS beïnvloeden. Dankzij deze flexibiliteit kun je zowel optimistische als conservatieve voorspellingen analyseren, waardoor je beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

4. Inzichten van gebruikers en de community

De tool integreert ook sentimentgegevens van gebruikers, zodat je jouw voorspellingen kunt vergelijken met die van andere gebruikers. Deze collectieve inbreng biedt een waardevol inzicht in hoe de gemeenschap de toekomst van VIRUS ziet.

Technische indicatoren voor prijsvoorspelling

Om de nauwkeurigheid van de voorspelling te verbeteren, maakt de tool gebruik van verschillende technische indicatoren en marktgegevens. Deze omvatten:

Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA): Helpt de prijstrend van een token te volgen door fluctuaties af te vlakken en inzicht te geven in potentiële trendomkeringen.

Bollinger Bands: Meet de marktvolatiliteit en identificeert potentiële overgekochte of oververkochte omstandigheden.

Relatieve-sterkte-index (RSI): Beoordeelt het momentum van VIRUS om te bepalen of het zich in een bullish- of bearish-fase bevindt.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Evalueert de kracht en richting van prijsbewegingen om potentiële instap- en uitstappunten te identificeren. Door deze indicatoren te combineren met real-time marktgegevens, biedt de tool een dynamische prijsvoorspelling waarmee je dieper inzicht kunt krijgen in het toekomstpotentieel van VIRUS.

Waarom is prijsvoorspelling voor VIRUS belangrijk?

VIRUS prijsvoorspellingen zijn om verschillende redenen belangrijk en worden door beleggers voor diverse doelen gebruikt:

Ontwikkeling van beleggingsstrategie: Voorspellingen helpen beleggers strategieën te vormen. Door toekomstige prijzen in te schatten, kunnen ze beslissen wanneer ze cryptocurrency's willen kopen, verkopen of houden.

Risicobeoordeling: Met inzicht in mogelijke prijsbewegingen kunnen beleggers het risico van een specifieke crypto-asset beter te beoordelen. Dit is essentieel om potentiële verliezen te beperken.

Marktanalyse: Voorspellingen omvatten vaak de analyse van markttrends, nieuws en historische gegevens. Deze uitgebreide analyse helpt beleggers om de marktdynamiek en factoren die prijsveranderingen beïnvloeden beter te begrijpen.

Portefeuillediversificatie: Door te voorspellen welke cryptocurrency's mogelijk goed zullen presteren, kunnen beleggers hun portfolio aanpassen en het risico over verschillende assets spreiden.

Langetermijnplanning: Beleggers die streven naar langetermijnwinst vertrouwen op voorspellingen om cryptocurrency's te identificeren die groeipotentieel hebben.

Psychologische voorbereiding: Het kennen van mogelijke prijsscenario’s bereidt beleggers mentaal en financieel voor op marktvolatiliteit.

Betrokkenheid bij de community: Cryptoprijsvoorspellingen leiden vaak tot discussies binnen de beleggerscommunity wat de collectieve kennis over markttrends vergroot.

Veelgestelde vragen (FAQ) :

Is VIRUS nu de moeite waard om in te investeren?
Volgens jouw voorspellingen zal VIRUS -- op undefined bereiken, waardoor het een token is die het overwegen waard is.
Wat is de prijsvoorspelling van VIRUS volgende maand?
Volgens de VIRUS (VIRUS) prijsvoorspellingstool zal VIRUS de voorspelde prijs van -- op undefined bereiken.
Hoeveel kost 1 VIRUS in 2026?
De prijs van 1 VIRUS (VIRUS) is vandaag $0.00641. Volgens de bovenstaande voorspellingsmodule zal VIRUS met 0.00% toenemen, tot -- in 2026.
Wat is de verwachte prijs van VIRUS in 2027?
VIRUS (VIRUS) zal naar verwachting jaarlijks 0.00% stijgen tot een prijs van -- voor 1 VIRUS in 2027.
Wat is het geschatte prijsdoel van VIRUS in 2028?
Volgens jouw prijsvoorspelling zal VIRUS (VIRUS) een groei van 0.00% doormaken, met een geschat prijsdoel van -- in 2028.
Wat is het geschatte prijsdoel van VIRUS in 2029?
Volgens jouw prijsvoorspelling zal VIRUS (VIRUS) een groei van 0.00% doormaken, met een geschat prijsdoel van -- in 2029.
Hoeveel kost 1 VIRUS in 2030?
De prijs van 1 VIRUS (VIRUS) is vandaag $0.00641. Volgens de bovenstaande voorspellingsmodule zal VIRUS met 0.00% toenemen, tot -- in 2030.
Wat is de prijsvoorspelling voor VIRUS in 2040?
VIRUS (VIRUS) zal naar verwachting jaarlijks 0.00% stijgen tot een prijs van -- voor 1 VIRUS in 2040.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 04:28:17 (UTC+8)

Disclaimer

De informatie op onze pagina's over cryptoprijsvoorspellingen is gebaseerd op gegevens en feedback die we ontvangen van MEXC-gebruikers en andere externe bronnen. De inhoud wordt aan je aangeboden zoals deze is en is uitsluitend voor informatieve en illustratieve doeleinden, zonder enige vorm van garantie of waarborg. Het is belangrijk om te begrijpen dat de genoemde prijsvoorspellingen mogelijk niet nauwkeurig zijn en ook niet als zodanig moeten worden beschouwd. Toekomstige prijzen kunnen sterk afwijken van de voorspellingen, en deze informatie is niet bedoeld om als basis te dienen voor beleggingsbeslissingen.

Bovendien mag deze inhoud niet worden opgevat als financieel advies, en er worden geen aanbevelingen gedaan om een specifiek product of dienst te kopen. MEXC is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt door het raadplegen of gebruiken van de informatie op onze cryptoprijsvoorspellingspagina's. Het is belangrijk om te weten dat de prijzen van digitale assets onderhevig zijn aan grote marktrisico's en prijsvolatiliteit. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en er is geen garantie dat je het belegde bedrag terugkrijgt. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen en is MEXC niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. Houd er rekening mee dat prestaties in het verleden geen garantie bieden voor toekomstige resultaten. Je moet alleen investeren in producten die je goed begrijpt en waarvan je de risico’s kent. Denk goed na over je ervaring met beleggen, je financiële situatie, doelen en risicobereidheid, en overleg met een onafhankelijk financieel adviseur voordat je beslissingen neemt.