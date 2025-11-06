Gebaseerd op je voorspelling, Spotify zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 620.39 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Spotify zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 651.4095 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor SPOTON in 2027 een prijs van $ 683.9799 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor SPOTON in 2028 een prijs van $ 718.1789 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor SPOTON in 2029 een prijs van $ 754.0879 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor SPOTON in 2030 een prijs van $ 791.7923 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Spotify potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 1,289.7462 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Spotify potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 2,100.8607 kunnen bereiken.