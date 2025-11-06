Gebaseerd op je voorspelling, SharpLink Gaming zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 12.3 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, SharpLink Gaming zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 12.9150 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor SBETON in 2027 een prijs van $ 13.5607 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor SBETON in 2028 een prijs van $ 14.2387 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor SBETON in 2029 een prijs van $ 14.9507 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor SBETON in 2030 een prijs van $ 15.6982 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van SharpLink Gaming potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 25.5708 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van SharpLink Gaming potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 41.6521 kunnen bereiken.