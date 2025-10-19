Gebaseerd op je voorspelling, PUBLIC zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.03174 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, PUBLIC zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 0.033326 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor PUBLIC in 2027 een prijs van $ 0.034993 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor PUBLIC in 2028 een prijs van $ 0.036743 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor PUBLIC in 2029 een prijs van $ 0.038580 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor PUBLIC in 2030 een prijs van $ 0.040509 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van PUBLIC potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.065985 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van PUBLIC potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.107482 kunnen bereiken.