Gebaseerd op je voorspelling, Micron Technology zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 238.67 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Micron Technology zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 250.6035 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MUON in 2027 een prijs van $ 263.1336 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MUON in 2028 een prijs van $ 276.2903 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MUON in 2029 een prijs van $ 290.1048 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MUON in 2030 een prijs van $ 304.6101 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Micron Technology potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 496.1777 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Micron Technology potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 808.2213 kunnen bereiken.