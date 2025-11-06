Gebaseerd op je voorspelling, Microsoft zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 507.65 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Microsoft zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 533.0325 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MSFTON in 2027 een prijs van $ 559.6841 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MSFTON in 2028 een prijs van $ 587.6683 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MSFTON in 2029 een prijs van $ 617.0517 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MSFTON in 2030 een prijs van $ 647.9043 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Microsoft potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 1,055.3678 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Microsoft potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 1,719.0830 kunnen bereiken.