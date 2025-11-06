Eli Lilly (LLYON) Prijsvoorspelling (USD)

Krijg Eli Lilly prijsvoorspellingen voor 2026, 2027, 2028, 2030 en meer. Voorspel hoeveel LLYON de komende 5 jaar of meer zal groeien. Voorspel direct toekomstige prijsscenario's op basis van markttrends en sentiment.

Voer een getal tussen -100 en 1,000 in om de prijs van Eli Lilly te voorspellen
%

*Disclaimer: Alle prijsvoorspellingen zijn gebaseerd op gebruikersinvoer.

Eli Lilly koersverwachting
$933.76
-1.25%
USD
Actueel
Voorspelling
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 04:35:05 (UTC+8)

Eli Lilly Prijsvoorspelling voor 2025-2050 (USD)

Eli Lilly (LLYON) Prijsvoorspelling voor 2025 (dit jaar)

Gebaseerd op je voorspelling, Eli Lilly zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 933.76 kunnen bereiken.

Eli Lilly (LLYON) Prijsvoorspelling voor 2026 (volgend jaar)

Gebaseerd op je voorspelling, Eli Lilly zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 980.448 kunnen bereiken.

Eli Lilly (LLYON) Prijsvoorspelling voor 2027 (in 2 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor LLYON in 2027 een prijs van $ 1,029.4704 voorspeld met een groei van 10.25%.

Eli Lilly (LLYON) Prijsvoorspelling voor 2028 (over 3 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor LLYON in 2028 een prijs van $ 1,080.9439 voorspeld met een groei van 15.76%.

Eli Lilly (LLYON) Prijsvoorspelling voor 2029 (over 4 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor LLYON in 2029 een prijs van $ 1,134.9911 voorspeld met een groei van 21.55%.

Eli Lilly (LLYON) Prijsvoorspelling voor 2030 (over 5 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor LLYON in 2030 een prijs van $ 1,191.7406 voorspeld met een groei van 27.63%.

Eli Lilly (LLYON) Prijsvoorspelling voor 2040 (over 15 jaar)

In 2040 zou de prijs van Eli Lilly potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 1,941.2199 kunnen bereiken.

Eli Lilly (LLYON) Prijsvoorspelling voor 2050 (over 25 jaar)

In 2050 zou de prijs van Eli Lilly potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 3,162.0427 kunnen bereiken.

Jaar
Prijs
Groei
  • 2025
    $ 933.76
    0.00%
  • 2026
    $ 980.448
    5.00%
  • 2027
    $ 1,029.4704
    10.25%
  • 2028
    $ 1,080.9439
    15.76%
  • 2029
    $ 1,134.9911
    21.55%
  • 2030
    $ 1,191.7406
    27.63%
  • 2031
    $ 1,251.3277
    34.01%
  • 2032
    $ 1,313.8940
    40.71%
Jaar
Prijs
Groei
  • 2033
    $ 1,379.5887
    47.75%
  • 2034
    $ 1,448.5682
    55.13%
  • 2035
    $ 1,520.9966
    62.89%
  • 2036
    $ 1,597.0464
    71.03%
  • 2037
    $ 1,676.8988
    79.59%
  • 2038
    $ 1,760.7437
    88.56%
  • 2039
    $ 1,848.7809
    97.99%
  • 2040
    $ 1,941.2199
    107.89%
Meer weergeven

Kortetermijnvoorspellingen van de prijs van Eli Lilly (vandaag, morgen, deze week en over 30 dagen)

Datum
Prijsvoorspelling
Groei
  • November 6, 2025(Vandaag)
    $ 933.76
    0.00%
  • November 7, 2025(Morgen)
    $ 933.8879
    0.01%
  • November 13, 2025(Deze week)
    $ 934.6553
    0.10%
  • December 6, 2025(30 dagen)
    $ 937.5973
    0.41%
Prijsvoorspelling van Eli Lilly (LLYON) voor vandaag

De voorspelde prijs voor LLYON op November 6, 2025(Vandaag) is $933.76. Deze projectie weerspiegelt de berekende uitkomst van het opgegeven groeipercentage en geeft gebruikers een momentopname van de potentiële prijsbeweging voor vandaag.

Prijsvoorspelling van Eli Lilly (LLYON) voor morgen

Op November 7, 2025(Morgen) is de prijsvoorspelling voor LLYON, gebaseerd op een jaarlijkse groei van 5%, $933.8879. Deze resultaten bieden een schatting van de waarde van het token op basis van de gekozen parameters.

Eli Lilly (LLYON) prijsvoorspelling deze week

Op November 13, 2025(Deze week) is de prijsvoorspelling voor LLYON, gebaseerd op een jaarlijkse groei van 5%, $934.6553. Deze wekelijkse voorspelling wordt berekend op basis van hetzelfde groeipercentage om een idee te geven van de potentiële prijstrends in de komende dagen.

Eli Lilly (LLYON) 30-daagse prijsvoorspelling

Als we 30 dagen vooruit kijken, is de verwachte prijs voor LLYON $937.5973. Deze voorspelling is gebaseerd op een verwachte jaarlijkse groei van 5% om in te schatten waar de waarde van de token zou kunnen staan na een maand.

Huidige Eli Lilly prijsstatistieken

$ 933.76
-1.25%

$ 3.73M
4.00K
$ 61.23K
--

De laatste LLYON prijs is $ 933.76. Het heeft een 24-uurs verandering van -1.25%, met een 24-uurs handelsvolume van $ 61.23K.
LLYON heeft bovendien een circulerend aanbod van 4.00K en een totale marktkapitalisatie van $ 3.73M.

Hoe koop ik Eli Lilly (LLYON

Probeer je LLYON te kopen? Je kunt nu LLYON kopen met creditcard, bankoverschrijving, P2P en nog veel meer betaalmethoden. Ontdek hoe je nu Eli Lilly koopt en aan de slag gaat op MEXC!

Ontdek nu hoe je LLYON koopt

Historische prijs van Eli Lilly

Volgens de laatste gegevens van Eli Lilly op de prijspagina is de huidige prijs van Eli Lilly 933.72USD. Het circulerende aanbod van Eli Lilly (LLYON) is 0.00 LLYON, waarmee het een marktkapitalisatie heeft van $3.73M.

Periode
Wijzigen(%)
Wijzigen(USD)
Hoog
Laag
  • 24 uur
    0.03%
    $ 27.1100
    $ 954.82
    $ 886.77
  • 7 Dagen
    0.15%
    $ 118.75
    $ 954.82
    $ 803.41
  • 30 dagen
    0.11%
    $ 89.63
    $ 954.82
    $ 774.83
Prestaties over 24 uur

In de afgelopen 24 uur is de prijs van Eli Lilly veranderd met $27.1100 (omgerekend 0.03%).

Prestaties over 7 dagen

In de afgelopen 7 dagen noteerde de prijs van Eli Lilly een hoogtepunt van $954.82 en een dieptepunt van $803.41. De prijs veranderde met 0.15%. Deze recente trend toont het potentieel van LLYONvoor verdere beweging in de markt.

Prestaties over 30 dagen

De afgelopen maand is de prijs van Eli Lilly met 0.11% veranderd (ongeveer $89.63). Dit geeft aan dat de prijs van LLYON in de nabije toekomst verder zouden kunnen veranderen.

Bekijk de volledige prijsgeschiedenis van Eli Lilly voor gedetailleerde trends op MEXC

Bekijk de volledige LLYON prijsgeschiedenis

Hoe werkt de prijsvoorspellingstool voor Eli Lilly (LLYON)?

De prijsvoorspellingsmodule voor Eli Lilly is een gebruiksvriendelijke tool waarmee je de potentiële toekomstige prijs van LLYON kunt schatten op basis van je eigen groeiaannames. Of je nu een doorgewinterde handelaar bent of een nieuwsgierige belegger, de tool biedt een eenvoudige en interactieve manier om de toekomstige waarde van het token te voorspellen.

1. Voer je groeivoorspelling in

Begin met het invoeren van je gewenste groeipercentage. Dit kan positief of negatief zijn afhankelijk van je marktvooruitzichten. Het kan een weerspiegeling zijn van je verwachtingen voor Eli Lilly het komende jaar, de komende vijf jaar of zelfs tientallen jaren in de toekomst.

2. Bereken de toekomstige prijs

Zodra je het groeipercentage hebt ingevoerd, klik je op de knop 'Berekenen'. De tool berekent direct de verwachte toekomstige prijs van LLYON, waardoor je een duidelijk beeld krijgt van hoe jouw voorspelling de waarde van het token in de loop van de tijd beïnvloedt.

3. Verken verschillende scenario's

Je kunt experimenteren met verschillende groeipercentages om te zien hoe uiteenlopende marktomstandigheden de prijs van Eli Lilly beïnvloeden. Dankzij deze flexibiliteit kun je zowel optimistische als conservatieve voorspellingen analyseren, waardoor je beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

4. Inzichten van gebruikers en de community

De tool integreert ook sentimentgegevens van gebruikers, zodat je jouw voorspellingen kunt vergelijken met die van andere gebruikers. Deze collectieve inbreng biedt een waardevol inzicht in hoe de gemeenschap de toekomst van LLYON ziet.

Technische indicatoren voor prijsvoorspelling

Om de nauwkeurigheid van de voorspelling te verbeteren, maakt de tool gebruik van verschillende technische indicatoren en marktgegevens. Deze omvatten:

Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA): Helpt de prijstrend van een token te volgen door fluctuaties af te vlakken en inzicht te geven in potentiële trendomkeringen.

Bollinger Bands: Meet de marktvolatiliteit en identificeert potentiële overgekochte of oververkochte omstandigheden.

Relatieve-sterkte-index (RSI): Beoordeelt het momentum van LLYON om te bepalen of het zich in een bullish- of bearish-fase bevindt.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Evalueert de kracht en richting van prijsbewegingen om potentiële instap- en uitstappunten te identificeren. Door deze indicatoren te combineren met real-time marktgegevens, biedt de tool een dynamische prijsvoorspelling waarmee je dieper inzicht kunt krijgen in het toekomstpotentieel van Eli Lilly.

Waarom is prijsvoorspelling voor LLYON belangrijk?

LLYON prijsvoorspellingen zijn om verschillende redenen belangrijk en worden door beleggers voor diverse doelen gebruikt:

Ontwikkeling van beleggingsstrategie: Voorspellingen helpen beleggers strategieën te vormen. Door toekomstige prijzen in te schatten, kunnen ze beslissen wanneer ze cryptocurrency's willen kopen, verkopen of houden.

Risicobeoordeling: Met inzicht in mogelijke prijsbewegingen kunnen beleggers het risico van een specifieke crypto-asset beter te beoordelen. Dit is essentieel om potentiële verliezen te beperken.

Marktanalyse: Voorspellingen omvatten vaak de analyse van markttrends, nieuws en historische gegevens. Deze uitgebreide analyse helpt beleggers om de marktdynamiek en factoren die prijsveranderingen beïnvloeden beter te begrijpen.

Portefeuillediversificatie: Door te voorspellen welke cryptocurrency's mogelijk goed zullen presteren, kunnen beleggers hun portfolio aanpassen en het risico over verschillende assets spreiden.

Langetermijnplanning: Beleggers die streven naar langetermijnwinst vertrouwen op voorspellingen om cryptocurrency's te identificeren die groeipotentieel hebben.

Psychologische voorbereiding: Het kennen van mogelijke prijsscenario’s bereidt beleggers mentaal en financieel voor op marktvolatiliteit.

Betrokkenheid bij de community: Cryptoprijsvoorspellingen leiden vaak tot discussies binnen de beleggerscommunity wat de collectieve kennis over markttrends vergroot.

Veelgestelde vragen (FAQ) :

Disclaimer

De informatie op onze pagina's over cryptoprijsvoorspellingen is gebaseerd op gegevens en feedback die we ontvangen van MEXC-gebruikers en andere externe bronnen. De inhoud wordt aan je aangeboden zoals deze is en is uitsluitend voor informatieve en illustratieve doeleinden, zonder enige vorm van garantie of waarborg. Het is belangrijk om te begrijpen dat de genoemde prijsvoorspellingen mogelijk niet nauwkeurig zijn en ook niet als zodanig moeten worden beschouwd. Toekomstige prijzen kunnen sterk afwijken van de voorspellingen, en deze informatie is niet bedoeld om als basis te dienen voor beleggingsbeslissingen.

Bovendien mag deze inhoud niet worden opgevat als financieel advies, en er worden geen aanbevelingen gedaan om een specifiek product of dienst te kopen. MEXC is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt door het raadplegen of gebruiken van de informatie op onze cryptoprijsvoorspellingspagina's. Het is belangrijk om te weten dat de prijzen van digitale assets onderhevig zijn aan grote marktrisico's en prijsvolatiliteit. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en er is geen garantie dat je het belegde bedrag terugkrijgt. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen en is MEXC niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. Houd er rekening mee dat prestaties in het verleden geen garantie bieden voor toekomstige resultaten. Je moet alleen investeren in producten die je goed begrijpt en waarvan je de risico’s kent. Denk goed na over je ervaring met beleggen, je financiële situatie, doelen en risicobereidheid, en overleg met een onafhankelijk financieel adviseur voordat je beslissingen neemt.