Gebaseerd op je voorspelling, KIND zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.000767 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, KIND zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 0.000805 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor KIND in 2027 een prijs van $ 0.000845 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor KIND in 2028 een prijs van $ 0.000887 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor KIND in 2029 een prijs van $ 0.000932 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor KIND in 2030 een prijs van $ 0.000978 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van KIND potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.001594 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van KIND potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.002597 kunnen bereiken.