Gebaseerd op je voorspelling, JoJoWorld zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.02786 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, JoJoWorld zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 0.029253 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor JOJO in 2027 een prijs van $ 0.030715 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor JOJO in 2028 een prijs van $ 0.032251 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor JOJO in 2029 een prijs van $ 0.033864 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor JOJO in 2030 een prijs van $ 0.035557 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van JoJoWorld potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.057918 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van JoJoWorld potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.094343 kunnen bereiken.