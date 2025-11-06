John Tsubasa Rivals (JOHN) Prijsvoorspelling (USD)
Krijg John Tsubasa Rivals prijsvoorspellingen voor 2026, 2027, 2028, 2030 en meer. Voorspel hoeveel JOHN de komende 5 jaar of meer zal groeien. Voorspel direct toekomstige prijsscenario's op basis van markttrends en sentiment.
*Disclaimer: Alle prijsvoorspellingen zijn gebaseerd op gebruikersinvoer.
John Tsubasa Rivals Prijsvoorspelling voor 2025-2050 (USD)
Gebaseerd op je voorspelling, John Tsubasa Rivals zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.01147 kunnen bereiken.John Tsubasa Rivals (JOHN) Prijsvoorspelling voor 2026 (volgend jaar)
Gebaseerd op je voorspelling, John Tsubasa Rivals zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 0.012043 kunnen bereiken.John Tsubasa Rivals (JOHN) Prijsvoorspelling voor 2027 (in 2 jaar)
Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor JOHN in 2027 een prijs van $ 0.012645 voorspeld met een groei van 10.25%.John Tsubasa Rivals (JOHN) Prijsvoorspelling voor 2028 (over 3 jaar)
Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor JOHN in 2028 een prijs van $ 0.013277 voorspeld met een groei van 15.76%.John Tsubasa Rivals (JOHN) Prijsvoorspelling voor 2029 (over 4 jaar)
Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor JOHN in 2029 een prijs van $ 0.013941 voorspeld met een groei van 21.55%.John Tsubasa Rivals (JOHN) Prijsvoorspelling voor 2030 (over 5 jaar)
Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor JOHN in 2030 een prijs van $ 0.014638 voorspeld met een groei van 27.63%.John Tsubasa Rivals (JOHN) Prijsvoorspelling voor 2040 (over 15 jaar)
In 2040 zou de prijs van John Tsubasa Rivals potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.023845 kunnen bereiken.John Tsubasa Rivals (JOHN) Prijsvoorspelling voor 2050 (over 25 jaar)
In 2050 zou de prijs van John Tsubasa Rivals potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.038841 kunnen bereiken.
- 2025$ 0.011470.00%
- 2026$ 0.0120435.00%
- 2027$ 0.01264510.25%
- 2028$ 0.01327715.76%
- 2029$ 0.01394121.55%
- 2030$ 0.01463827.63%
- 2031$ 0.01537034.01%
- 2032$ 0.01613940.71%
- 2033$ 0.01694647.75%
- 2034$ 0.01779355.13%
- 2035$ 0.01868362.89%
- 2036$ 0.01961771.03%
- 2037$ 0.02059879.59%
- 2038$ 0.02162888.56%
- 2039$ 0.02270997.99%
- 2040$ 0.023845107.89%
Kortetermijnvoorspellingen van de prijs van John Tsubasa Rivals (vandaag, morgen, deze week en over 30 dagen)
- November 6, 2025(Vandaag)$ 0.011470.00%
- November 7, 2025(Morgen)$ 0.0114710.01%
- November 13, 2025(Deze week)$ 0.0114800.10%
- December 6, 2025(30 dagen)$ 0.0115170.41%
De voorspelde prijs voor JOHN op
Op November 7, 2025(Morgen) is de prijsvoorspelling voor JOHN, gebaseerd op een jaarlijkse groei van
Op November 13, 2025(Deze week) is de prijsvoorspelling voor JOHN, gebaseerd op een jaarlijkse groei van
Als we 30 dagen vooruit kijken, is de verwachte prijs voor JOHN
Huidige John Tsubasa Rivals prijsstatistieken
-3.20%
--
Historische prijs van John Tsubasa Rivals
Volgens de laatste gegevens van John Tsubasa Rivals op de prijspagina is de huidige prijs van John Tsubasa Rivals 0.01146USD. Het circulerende aanbod van John Tsubasa Rivals (JOHN) is
- 24 uur-0.04%$ -0.000590$ 0.01224$ 0.01147
- 7 Dagen-0.17%$ -0.00251$ 0.01461$ 0.00805
- 30 dagen-0.24%$ -0.00379$ 0.01579$ 0.00805
In de afgelopen 24 uur is de prijs van John Tsubasa Rivals veranderd met
In de afgelopen 7 dagen noteerde de prijs van John Tsubasa Rivals een hoogtepunt van
De afgelopen maand is de prijs van John Tsubasa Rivals met
Bekijk de volledige prijsgeschiedenis van John Tsubasa Rivals voor gedetailleerde trends op MEXCBekijk de volledige JOHN prijsgeschiedenis
Hoe werkt de prijsvoorspellingstool voor John Tsubasa Rivals (JOHN)?
De prijsvoorspellingsmodule voor John Tsubasa Rivals is een gebruiksvriendelijke tool waarmee je de potentiële toekomstige prijs van JOHN kunt schatten op basis van je eigen groeiaannames. Of je nu een doorgewinterde handelaar bent of een nieuwsgierige belegger, de tool biedt een eenvoudige en interactieve manier om de toekomstige waarde van het token te voorspellen.
Begin met het invoeren van je gewenste groeipercentage. Dit kan positief of negatief zijn afhankelijk van je marktvooruitzichten. Het kan een weerspiegeling zijn van je verwachtingen voor John Tsubasa Rivals het komende jaar, de komende vijf jaar of zelfs tientallen jaren in de toekomst.
Zodra je het groeipercentage hebt ingevoerd, klik je op de knop 'Berekenen'. De tool berekent direct de verwachte toekomstige prijs van JOHN, waardoor je een duidelijk beeld krijgt van hoe jouw voorspelling de waarde van het token in de loop van de tijd beïnvloedt.
Je kunt experimenteren met verschillende groeipercentages om te zien hoe uiteenlopende marktomstandigheden de prijs van John Tsubasa Rivals beïnvloeden. Dankzij deze flexibiliteit kun je zowel optimistische als conservatieve voorspellingen analyseren, waardoor je beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen.
De tool integreert ook sentimentgegevens van gebruikers, zodat je jouw voorspellingen kunt vergelijken met die van andere gebruikers. Deze collectieve inbreng biedt een waardevol inzicht in hoe de gemeenschap de toekomst van JOHN ziet.
Technische indicatoren voor prijsvoorspelling
Om de nauwkeurigheid van de voorspelling te verbeteren, maakt de tool gebruik van verschillende technische indicatoren en marktgegevens. Deze omvatten:
Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA): Helpt de prijstrend van een token te volgen door fluctuaties af te vlakken en inzicht te geven in potentiële trendomkeringen.
Bollinger Bands: Meet de marktvolatiliteit en identificeert potentiële overgekochte of oververkochte omstandigheden.
Relatieve-sterkte-index (RSI): Beoordeelt het momentum van JOHN om te bepalen of het zich in een bullish- of bearish-fase bevindt.
Moving Average Convergence Divergence (MACD): Evalueert de kracht en richting van prijsbewegingen om potentiële instap- en uitstappunten te identificeren. Door deze indicatoren te combineren met real-time marktgegevens, biedt de tool een dynamische prijsvoorspelling waarmee je dieper inzicht kunt krijgen in het toekomstpotentieel van John Tsubasa Rivals.
Waarom is prijsvoorspelling voor JOHN belangrijk?
JOHN prijsvoorspellingen zijn om verschillende redenen belangrijk en worden door beleggers voor diverse doelen gebruikt:
Ontwikkeling van beleggingsstrategie: Voorspellingen helpen beleggers strategieën te vormen. Door toekomstige prijzen in te schatten, kunnen ze beslissen wanneer ze cryptocurrency's willen kopen, verkopen of houden.
Risicobeoordeling: Met inzicht in mogelijke prijsbewegingen kunnen beleggers het risico van een specifieke crypto-asset beter te beoordelen. Dit is essentieel om potentiële verliezen te beperken.
Marktanalyse: Voorspellingen omvatten vaak de analyse van markttrends, nieuws en historische gegevens. Deze uitgebreide analyse helpt beleggers om de marktdynamiek en factoren die prijsveranderingen beïnvloeden beter te begrijpen.
Portefeuillediversificatie: Door te voorspellen welke cryptocurrency's mogelijk goed zullen presteren, kunnen beleggers hun portfolio aanpassen en het risico over verschillende assets spreiden.
Langetermijnplanning: Beleggers die streven naar langetermijnwinst vertrouwen op voorspellingen om cryptocurrency's te identificeren die groeipotentieel hebben.
Psychologische voorbereiding: Het kennen van mogelijke prijsscenario’s bereidt beleggers mentaal en financieel voor op marktvolatiliteit.
Betrokkenheid bij de community: Cryptoprijsvoorspellingen leiden vaak tot discussies binnen de beleggerscommunity wat de collectieve kennis over markttrends vergroot.
Veelgestelde vragen (FAQ) :
Disclaimer
De informatie op onze pagina's over cryptoprijsvoorspellingen is gebaseerd op gegevens en feedback die we ontvangen van MEXC-gebruikers en andere externe bronnen. De inhoud wordt aan je aangeboden zoals deze is en is uitsluitend voor informatieve en illustratieve doeleinden, zonder enige vorm van garantie of waarborg. Het is belangrijk om te begrijpen dat de genoemde prijsvoorspellingen mogelijk niet nauwkeurig zijn en ook niet als zodanig moeten worden beschouwd. Toekomstige prijzen kunnen sterk afwijken van de voorspellingen, en deze informatie is niet bedoeld om als basis te dienen voor beleggingsbeslissingen.
Bovendien mag deze inhoud niet worden opgevat als financieel advies, en er worden geen aanbevelingen gedaan om een specifiek product of dienst te kopen. MEXC is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt door het raadplegen of gebruiken van de informatie op onze cryptoprijsvoorspellingspagina's. Het is belangrijk om te weten dat de prijzen van digitale assets onderhevig zijn aan grote marktrisico's en prijsvolatiliteit. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en er is geen garantie dat je het belegde bedrag terugkrijgt. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen en is MEXC niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. Houd er rekening mee dat prestaties in het verleden geen garantie bieden voor toekomstige resultaten. Je moet alleen investeren in producten die je goed begrijpt en waarvan je de risico’s kent. Denk goed na over je ervaring met beleggen, je financiële situatie, doelen en risicobereidheid, en overleg met een onafhankelijk financieel adviseur voordat je beslissingen neemt.
