Gebaseerd op je voorspelling, IShares Gold Trust zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 75.11 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, IShares Gold Trust zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 78.8655 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor IAUON in 2027 een prijs van $ 82.8087 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor IAUON in 2028 een prijs van $ 86.9492 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor IAUON in 2029 een prijs van $ 91.2966 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor IAUON in 2030 een prijs van $ 95.8615 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van IShares Gold Trust potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 156.1482 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van IShares Gold Trust potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 254.3491 kunnen bereiken.