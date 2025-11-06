Exotic Markets (EXO) Prijsvoorspelling (USD)

Krijg Exotic Markets prijsvoorspellingen voor 2026, 2027, 2028, 2030 en meer. Voorspel hoeveel EXO de komende 5 jaar of meer zal groeien. Voorspel direct toekomstige prijsscenario's op basis van markttrends en sentiment.

Voer een getal tussen -100 en 1,000 in om de prijs van Exotic Markets te voorspellen
%

*Disclaimer: Alle prijsvoorspellingen zijn gebaseerd op gebruikersinvoer.

Exotic Markets koersverwachting
$0.5556
$0.5556$0.5556
+2.20%
USD
Actueel
Voorspelling
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 04:33:44 (UTC+8)

Exotic Markets Prijsvoorspelling voor 2025-2050 (USD)

Exotic Markets (EXO) Prijsvoorspelling voor 2025 (dit jaar)

Gebaseerd op je voorspelling, Exotic Markets zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.5556 kunnen bereiken.

Exotic Markets (EXO) Prijsvoorspelling voor 2026 (volgend jaar)

Gebaseerd op je voorspelling, Exotic Markets zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 0.58338 kunnen bereiken.

Exotic Markets (EXO) Prijsvoorspelling voor 2027 (in 2 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor EXO in 2027 een prijs van $ 0.612549 voorspeld met een groei van 10.25%.

Exotic Markets (EXO) Prijsvoorspelling voor 2028 (over 3 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor EXO in 2028 een prijs van $ 0.643176 voorspeld met een groei van 15.76%.

Exotic Markets (EXO) Prijsvoorspelling voor 2029 (over 4 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor EXO in 2029 een prijs van $ 0.675335 voorspeld met een groei van 21.55%.

Exotic Markets (EXO) Prijsvoorspelling voor 2030 (over 5 jaar)

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor EXO in 2030 een prijs van $ 0.709102 voorspeld met een groei van 27.63%.

Exotic Markets (EXO) Prijsvoorspelling voor 2040 (over 15 jaar)

In 2040 zou de prijs van Exotic Markets potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 1.1550 kunnen bereiken.

Exotic Markets (EXO) Prijsvoorspelling voor 2050 (over 25 jaar)

In 2050 zou de prijs van Exotic Markets potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 1.8814 kunnen bereiken.

Jaar
Prijs
Groei
  • 2025
    $ 0.5556
    0.00%
  • 2026
    $ 0.58338
    5.00%
  • 2027
    $ 0.612549
    10.25%
  • 2028
    $ 0.643176
    15.76%
  • 2029
    $ 0.675335
    21.55%
  • 2030
    $ 0.709102
    27.63%
  • 2031
    $ 0.744557
    34.01%
  • 2032
    $ 0.781784
    40.71%
Jaar
Prijs
Groei
  • 2033
    $ 0.820874
    47.75%
  • 2034
    $ 0.861917
    55.13%
  • 2035
    $ 0.905013
    62.89%
  • 2036
    $ 0.950264
    71.03%
  • 2037
    $ 0.997777
    79.59%
  • 2038
    $ 1.0476
    88.56%
  • 2039
    $ 1.1000
    97.99%
  • 2040
    $ 1.1550
    107.89%
Meer weergeven

Kortetermijnvoorspellingen van de prijs van Exotic Markets (vandaag, morgen, deze week en over 30 dagen)

Datum
Prijsvoorspelling
Groei
  • November 6, 2025(Vandaag)
    $ 0.5556
    0.00%
  • November 7, 2025(Morgen)
    $ 0.555676
    0.01%
  • November 13, 2025(Deze week)
    $ 0.556132
    0.10%
  • December 6, 2025(30 dagen)
    $ 0.557883
    0.41%
Prijsvoorspelling van Exotic Markets (EXO) voor vandaag

De voorspelde prijs voor EXO op November 6, 2025(Vandaag) is $0.5556. Deze projectie weerspiegelt de berekende uitkomst van het opgegeven groeipercentage en geeft gebruikers een momentopname van de potentiële prijsbeweging voor vandaag.

Prijsvoorspelling van Exotic Markets (EXO) voor morgen

Op November 7, 2025(Morgen) is de prijsvoorspelling voor EXO, gebaseerd op een jaarlijkse groei van 5%, $0.555676. Deze resultaten bieden een schatting van de waarde van het token op basis van de gekozen parameters.

Exotic Markets (EXO) prijsvoorspelling deze week

Op November 13, 2025(Deze week) is de prijsvoorspelling voor EXO, gebaseerd op een jaarlijkse groei van 5%, $0.556132. Deze wekelijkse voorspelling wordt berekend op basis van hetzelfde groeipercentage om een idee te geven van de potentiële prijstrends in de komende dagen.

Exotic Markets (EXO) 30-daagse prijsvoorspelling

Als we 30 dagen vooruit kijken, is de verwachte prijs voor EXO $0.557883. Deze voorspelling is gebaseerd op een verwachte jaarlijkse groei van 5% om in te schatten waar de waarde van de token zou kunnen staan na een maand.

Huidige Exotic Markets prijsstatistieken

$ 0.5556
$ 0.5556$ 0.5556

+2.20%

--
----

--
----

$ 55.63K
$ 55.63K$ 55.63K

--

De laatste EXO prijs is $ 0.5556. Het heeft een 24-uurs verandering van +2.20%, met een 24-uurs handelsvolume van $ 55.63K.
EXO heeft bovendien een circulerend aanbod van -- en een totale marktkapitalisatie van --.

Hoe koop ik Exotic Markets (EXO

Probeer je EXO te kopen? Je kunt nu EXO kopen met creditcard, bankoverschrijving, P2P en nog veel meer betaalmethoden. Ontdek hoe je nu Exotic Markets koopt en aan de slag gaat op MEXC!

Ontdek nu hoe je EXO koopt

Historische prijs van Exotic Markets

Volgens de laatste gegevens van Exotic Markets op de prijspagina is de huidige prijs van Exotic Markets 0.5549USD. Het circulerende aanbod van Exotic Markets (EXO) is 0.00 EXO, waarmee het een marktkapitalisatie heeft van $--.

Periode
Wijzigen(%)
Wijzigen(USD)
Hoog
Laag
  • 24 uur
    0.05%
    $ 0.025899
    $ 0.5841
    $ 0.5141
  • 7 Dagen
    -0.40%
    $ -0.378200
    $ 0.9651
    $ 0.5141
  • 30 dagen
    -0.82%
    $ -2.6532
    $ 3.495
    $ 0.5141
Prestaties over 24 uur

In de afgelopen 24 uur is de prijs van Exotic Markets veranderd met $0.025899 (omgerekend 0.05%).

Prestaties over 7 dagen

In de afgelopen 7 dagen noteerde de prijs van Exotic Markets een hoogtepunt van $0.9651 en een dieptepunt van $0.5141. De prijs veranderde met -0.40%. Deze recente trend toont het potentieel van EXOvoor verdere beweging in de markt.

Prestaties over 30 dagen

De afgelopen maand is de prijs van Exotic Markets met -0.82% veranderd (ongeveer $-2.6532). Dit geeft aan dat de prijs van EXO in de nabije toekomst verder zouden kunnen veranderen.

Bekijk de volledige prijsgeschiedenis van Exotic Markets voor gedetailleerde trends op MEXC

Bekijk de volledige EXO prijsgeschiedenis

Hoe werkt de prijsvoorspellingstool voor Exotic Markets (EXO)?

De prijsvoorspellingsmodule voor Exotic Markets is een gebruiksvriendelijke tool waarmee je de potentiële toekomstige prijs van EXO kunt schatten op basis van je eigen groeiaannames. Of je nu een doorgewinterde handelaar bent of een nieuwsgierige belegger, de tool biedt een eenvoudige en interactieve manier om de toekomstige waarde van het token te voorspellen.

1. Voer je groeivoorspelling in

Begin met het invoeren van je gewenste groeipercentage. Dit kan positief of negatief zijn afhankelijk van je marktvooruitzichten. Het kan een weerspiegeling zijn van je verwachtingen voor Exotic Markets het komende jaar, de komende vijf jaar of zelfs tientallen jaren in de toekomst.

2. Bereken de toekomstige prijs

Zodra je het groeipercentage hebt ingevoerd, klik je op de knop 'Berekenen'. De tool berekent direct de verwachte toekomstige prijs van EXO, waardoor je een duidelijk beeld krijgt van hoe jouw voorspelling de waarde van het token in de loop van de tijd beïnvloedt.

3. Verken verschillende scenario's

Je kunt experimenteren met verschillende groeipercentages om te zien hoe uiteenlopende marktomstandigheden de prijs van Exotic Markets beïnvloeden. Dankzij deze flexibiliteit kun je zowel optimistische als conservatieve voorspellingen analyseren, waardoor je beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

4. Inzichten van gebruikers en de community

De tool integreert ook sentimentgegevens van gebruikers, zodat je jouw voorspellingen kunt vergelijken met die van andere gebruikers. Deze collectieve inbreng biedt een waardevol inzicht in hoe de gemeenschap de toekomst van EXO ziet.

Technische indicatoren voor prijsvoorspelling

Om de nauwkeurigheid van de voorspelling te verbeteren, maakt de tool gebruik van verschillende technische indicatoren en marktgegevens. Deze omvatten:

Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA): Helpt de prijstrend van een token te volgen door fluctuaties af te vlakken en inzicht te geven in potentiële trendomkeringen.

Bollinger Bands: Meet de marktvolatiliteit en identificeert potentiële overgekochte of oververkochte omstandigheden.

Relatieve-sterkte-index (RSI): Beoordeelt het momentum van EXO om te bepalen of het zich in een bullish- of bearish-fase bevindt.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Evalueert de kracht en richting van prijsbewegingen om potentiële instap- en uitstappunten te identificeren. Door deze indicatoren te combineren met real-time marktgegevens, biedt de tool een dynamische prijsvoorspelling waarmee je dieper inzicht kunt krijgen in het toekomstpotentieel van Exotic Markets.

Waarom is prijsvoorspelling voor EXO belangrijk?

EXO prijsvoorspellingen zijn om verschillende redenen belangrijk en worden door beleggers voor diverse doelen gebruikt:

Ontwikkeling van beleggingsstrategie: Voorspellingen helpen beleggers strategieën te vormen. Door toekomstige prijzen in te schatten, kunnen ze beslissen wanneer ze cryptocurrency's willen kopen, verkopen of houden.

Risicobeoordeling: Met inzicht in mogelijke prijsbewegingen kunnen beleggers het risico van een specifieke crypto-asset beter te beoordelen. Dit is essentieel om potentiële verliezen te beperken.

Marktanalyse: Voorspellingen omvatten vaak de analyse van markttrends, nieuws en historische gegevens. Deze uitgebreide analyse helpt beleggers om de marktdynamiek en factoren die prijsveranderingen beïnvloeden beter te begrijpen.

Portefeuillediversificatie: Door te voorspellen welke cryptocurrency's mogelijk goed zullen presteren, kunnen beleggers hun portfolio aanpassen en het risico over verschillende assets spreiden.

Langetermijnplanning: Beleggers die streven naar langetermijnwinst vertrouwen op voorspellingen om cryptocurrency's te identificeren die groeipotentieel hebben.

Psychologische voorbereiding: Het kennen van mogelijke prijsscenario’s bereidt beleggers mentaal en financieel voor op marktvolatiliteit.

Betrokkenheid bij de community: Cryptoprijsvoorspellingen leiden vaak tot discussies binnen de beleggerscommunity wat de collectieve kennis over markttrends vergroot.

Veelgestelde vragen (FAQ) :

Is EXO nu de moeite waard om in te investeren?
Volgens jouw voorspellingen zal EXO -- op undefined bereiken, waardoor het een token is die het overwegen waard is.
Wat is de prijsvoorspelling van EXO volgende maand?
Volgens de Exotic Markets (EXO) prijsvoorspellingstool zal EXO de voorspelde prijs van -- op undefined bereiken.
Hoeveel kost 1 EXO in 2026?
De prijs van 1 Exotic Markets (EXO) is vandaag $0.5556. Volgens de bovenstaande voorspellingsmodule zal EXO met 0.00% toenemen, tot -- in 2026.
Wat is de verwachte prijs van EXO in 2027?
Exotic Markets (EXO) zal naar verwachting jaarlijks 0.00% stijgen tot een prijs van -- voor 1 EXO in 2027.
Wat is het geschatte prijsdoel van EXO in 2028?
Volgens jouw prijsvoorspelling zal Exotic Markets (EXO) een groei van 0.00% doormaken, met een geschat prijsdoel van -- in 2028.
Wat is het geschatte prijsdoel van EXO in 2029?
Volgens jouw prijsvoorspelling zal Exotic Markets (EXO) een groei van 0.00% doormaken, met een geschat prijsdoel van -- in 2029.
Hoeveel kost 1 EXO in 2030?
De prijs van 1 Exotic Markets (EXO) is vandaag $0.5556. Volgens de bovenstaande voorspellingsmodule zal EXO met 0.00% toenemen, tot -- in 2030.
Wat is de prijsvoorspelling voor EXO in 2040?
Exotic Markets (EXO) zal naar verwachting jaarlijks 0.00% stijgen tot een prijs van -- voor 1 EXO in 2040.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 04:33:44 (UTC+8)

Disclaimer

De informatie op onze pagina's over cryptoprijsvoorspellingen is gebaseerd op gegevens en feedback die we ontvangen van MEXC-gebruikers en andere externe bronnen. De inhoud wordt aan je aangeboden zoals deze is en is uitsluitend voor informatieve en illustratieve doeleinden, zonder enige vorm van garantie of waarborg. Het is belangrijk om te begrijpen dat de genoemde prijsvoorspellingen mogelijk niet nauwkeurig zijn en ook niet als zodanig moeten worden beschouwd. Toekomstige prijzen kunnen sterk afwijken van de voorspellingen, en deze informatie is niet bedoeld om als basis te dienen voor beleggingsbeslissingen.

Bovendien mag deze inhoud niet worden opgevat als financieel advies, en er worden geen aanbevelingen gedaan om een specifiek product of dienst te kopen. MEXC is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt door het raadplegen of gebruiken van de informatie op onze cryptoprijsvoorspellingspagina's. Het is belangrijk om te weten dat de prijzen van digitale assets onderhevig zijn aan grote marktrisico's en prijsvolatiliteit. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en er is geen garantie dat je het belegde bedrag terugkrijgt. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen en is MEXC niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. Houd er rekening mee dat prestaties in het verleden geen garantie bieden voor toekomstige resultaten. Je moet alleen investeren in producten die je goed begrijpt en waarvan je de risico’s kent. Denk goed na over je ervaring met beleggen, je financiële situatie, doelen en risicobereidheid, en overleg met een onafhankelijk financieel adviseur voordat je beslissingen neemt.