Gebaseerd op je voorspelling, Circle Internet zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 113.89 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Circle Internet zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 119.5845 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor CRCLON in 2027 een prijs van $ 125.5637 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor CRCLON in 2028 een prijs van $ 131.8419 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor CRCLON in 2029 een prijs van $ 138.4340 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor CRCLON in 2030 een prijs van $ 145.3557 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Circle Internet potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 236.7691 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Circle Internet potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 385.6719 kunnen bereiken.