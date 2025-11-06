Gebaseerd op je voorspelling, Autonomi zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.03022 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Autonomi zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 0.031731 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor AUTONOMI in 2027 een prijs van $ 0.033317 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor AUTONOMI in 2028 een prijs van $ 0.034983 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor AUTONOMI in 2029 een prijs van $ 0.036732 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor AUTONOMI in 2030 een prijs van $ 0.038569 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Autonomi potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.062825 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Autonomi potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.102335 kunnen bereiken.