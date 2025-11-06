Gebaseerd op je voorspelling, AppLovin zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 620.49 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, AppLovin zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 651.5145 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor APPON in 2027 een prijs van $ 684.0902 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor APPON in 2028 een prijs van $ 718.2947 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor APPON in 2029 een prijs van $ 754.2094 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor APPON in 2030 een prijs van $ 791.9199 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van AppLovin potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 1,289.9541 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van AppLovin potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 2,101.1993 kunnen bereiken.