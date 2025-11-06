Gebaseerd op je voorspelling, Accenture zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 249 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Accenture zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 261.45 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ACNON in 2027 een prijs van $ 274.5225 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ACNON in 2028 een prijs van $ 288.2486 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ACNON in 2029 een prijs van $ 302.6610 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ACNON in 2030 een prijs van $ 317.7941 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Accenture potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 517.6531 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Accenture potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 843.2023 kunnen bereiken.