Gebaseerd op je voorspelling, Abbott zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 125.02 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Abbott zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 131.2710 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ABTON in 2027 een prijs van $ 137.8345 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ABTON in 2028 een prijs van $ 144.7262 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ABTON in 2029 een prijs van $ 151.9625 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ABTON in 2030 een prijs van $ 159.5607 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Abbott potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 259.9076 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Abbott potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 423.3620 kunnen bereiken.