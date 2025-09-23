2025-09-26 Friday

SEI Gains, Tron Trends, and Why BlockDAG’s $410M Presale Makes It the Best Crypto Right Now

The post SEI Gains, Tron Trends, and Why BlockDAG’s $410M Presale Makes It the Best Crypto Right Now appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 24 September 2025 | 05:00 Explore SEI price growth, review Tron (TRX) trends, and discover how BlockDAG’s $410M presale momentum secures its place as the best crypto right now. SEI has been climbing steadily, with its price chart holding near the $0.32–$0.33 range, reflecting consistent but modest movement. Tron (TRX) shows a similar trend: steady network activity, small gains, and fee reductions that support usage, yet no breakout surge. The question remains, after these measured moves, which project is ready to lead the market? BlockDAG (BDAG) is being recognized as the best crypto right now, standing apart from short-term speculation. Instead of chasing quick price swings, it is creating a mining-driven ecosystem where adoption and community expansion move in tandem. Built as a hybrid DAG + PoW Layer-1 with EVM compatibility, BlockDAG is deploying X10 miners, preparing X30 and X100 rigs, and already engaging over 3 million users through its X1 mobile app. This unique model has transformed mining into a global movement, a path neither Ethereum nor Solana pursued. BlockDAG: A Mining-First Path to Growth BlockDAG has taken a very different path compared to Ethereum and Solana. While Ethereum ended its mining era with the merge and Solana never embraced miners, BlockDAG has made mining the foundation of adoption. Every GPU, ASIC, and smartphone running the X1 app is not just securing the network but also expanding its active community. Thousands of X10 miners are already in operation, with X30 and X100 devices on the way. Meanwhile, the X1 mobile app has surpassed 3 million active users, forming the largest mining group ever assembled before a mainnet launch. The cultural dimension makes BlockDAG even stronger. From #BlockDAGX10 unboxing videos to hackathons, merchandise campaigns, and community-led events, mining has evolved from a hidden technical process into a social…
BitcoinEthereumNews2025/09/24 10:03
XRP Outshines Gold, Stocks, And Bitcoin As Thailand’s Best Asset

According to reports citing Thailand’s financial regulator and local market data, XRP posted the strongest year-on-year return among major assets in the country. The cryptocurrency recorded about 390% gains compared with the same period last year, and it has held the top spot for nine consecutive months, based on the figures released. Related Reading: United […]
Bitcoinist2025/09/24 10:00
SEI Price Chart Shows Growth, Tron Pushes Network Upgrades, but BlockDAG’s $410M Presale Ranks as the Best Crypto Right Now

SEI has been climbing steadily, with its price chart holding near the $0.32–$0.33 range, reflecting consistent but modest movement. Tron […] The post SEI Price Chart Shows Growth, Tron Pushes Network Upgrades, but BlockDAG’s $410M Presale Ranks as the Best Crypto Right Now appeared first on Coindoo.
Coindoo2025/09/24 10:00
Stablecoin Issuer Tether Seeks Half-Trillion Valuation In Ambitious Capital Raise

Tether is in talks to raise $15B-$20B through a private placement, a deal that could value the stablecoin issuer near $500B.
Coinstats2025/09/24 09:56
SpacePay presale wil crypto betalingen eindelijk geschikt maken voor dagelijks gebruik, zonder hoge kosten, snelheidsproblemen en volatiliteit

SpacePay presale wil crypto betalingen eindelijk geschikt maken voor dagelijks gebruik, zonder hoge kosten, snelheidsproblemen en volatiliteit

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Vergeet hoge kosten, trage transacties en sterke koersschommelingen. De SpacePay presale wil crypto betalingen eindelijk geschikt maken voor dagelijks gebruik. Dit project brengt een oplossing waar de markt al jaren op wacht. Stel je voor dat je een kopje koffie betaalt met crypto en de kassamedewerker tien minuten moet wachten tot de transactie eindelijk is bevestigd. Tegen de tijd dat de betaling rond is, is je koffie al koud. Of denk aan het versturen van $50 waarbij je bijna $20 kwijt bent aan netwerk fees. Voor veel mensen die crypto willen gebruiken in het dagelijks leven, is dit helaas de werkelijkheid. Problemen met crypto betalingen Crypto kent drie grote struikelblokken: hoge kosten, trage verwerking en extreme volatiliteit. Ethereum transacties kostten ooit een paar cent, maar sinds 2020 liepen de fees tijdens piekuren vaak boven de $20 uit. Bitcoin doet er gemiddeld zo’n tien minuten over om een betaling te bevestigen, en bij drukte soms zelfs een uur. Ondertussen kan de koers in die tijd tien procent schommelen, waardoor ondernemers direct verlies kunnen lijden. Hoe SpacePay betalingen sneller en goedkoper maakt SpacePay pakt deze pijnpunten aan door crypto net zo eenvoudig te maken als pinnen met een gewone bankpas. Het systeem sluit aan op bestaande betaalterminals en ondersteunt meer dan 325 wallets. Gebruikers betalen met crypto, terwijl ondernemers hun omzet direct in eigen valuta ontvangen. De kosten bedragen slechts 0,5 procent per transactie, een stuk lager dan de 2% tot 3% die Visa of Mastercard rekenen. Betalingen worden direct verwerkt, zodat klanten geen wachttijd ervaren en verkopers geen risico lopen. Holders van de $SPY token profiteren bovendien ook van loyaliteitsbeloningen, delen mee in de opbrengsten van het platform en krijgen zelfs inspraak in de toekomstige ontwikkelingen. Waarom de SpacePay presale interessant kan zijn De kracht van SpacePay zit vooral in de praktijk. Het platform is ontworpen om betalingen op grote schaal mogelijk te maken, met brede compatibiliteit en eenvoudige onboarding voor ondernemers. Voor hen zijn er geen extra kosten of ingewikkelde integraties. SpacePay combineert vooral de vertrouwdheid van bestaande betaalterminals met de voordelen van blockchain. Je zou het kunnen zien als een mix tussen PayPal en Visa, maar dan gebouwd op Web3 technologie. Zo neem je deel aan de presale De SpacePay presale is nu geopend en biedt investeerders de kans om vroegtijdig in te stappen. Deelnemen is eenvoudig. Koppel een wallet zoals MetaMask aan de officiële site en betaal met ETH, BNB, MATIC, AVAX, BASE, USDC of USDT. Voor wie geen crypto gebruikt, is er ook een optie om met een bankkaart te betalen. Selecteer het gewenste aantal $SPY tokens, bevestig de transactie en zorg dat er wat saldo overblijft om te netwerk fees mee te dekken. Als SpacePay de verwachtingen waarmaakt, kan dit de doorbraak zijn waar de crypto community al jaren op hoopt. Geen hoge fees meer, geen lange wachttijden en geen zorgen over koersverlies bij ondernemers. Met de $SPY token komt crypto eindelijk een stap dichter bij massaal gebruik als dagelijks betaalmiddel. Wees wel voorzichtig: zorg dat je altijd officiële websites gebruikt, phishing en scams zijn in crypto helaas vaak aanwezig. BEKIJK NU DE SPACEPAY WEBSITE   Website    |    (X) Twitter    |  Telegram  i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Het bericht SpacePay presale wil crypto betalingen eindelijk geschikt maken voor dagelijks gebruik, zonder hoge kosten, snelheidsproblemen en volatiliteit is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/09/24 09:46
CFTC initiative to allow stablecoins as collateral in derivatives markets

US Commodity Futures Trading Commission acting chair Caroline Pham said her agency is looking to allow derivatives traders to post stablecoins and tokenized assets as collateral. The US Commodity Futures Trading Commission is looking to allow tokenized assets, including stablecoins, to be used in derivatives markets as collateral in a move supported by crypto executives.CFTC acting chair Caroline Pham said on Tuesday that her agency will “work closely with stakeholders” on the scheme and is encouraging feedback on using tokenized collateral in derivatives markets until Oct. 20.If implemented, stablecoins like USDC (USDC) and Tether (USDT) would be treated similarly to traditional collateral like cash or US Treasurys in regulated derivatives trading. Congress passed laws earlier this year regulating stablecoins, which have seen their adoption grow among financial institutions.Read more
Coinstats2025/09/24 09:30
Grayscale’s Ethereum Trust Listed on NYSE Arca Under New Rules

Detail: https://coincu.com/news/grayscale-ethereum-trust-nyse-listing/
Coinstats2025/09/24 09:11
Pro-Bitcoin Democrat Ian Calderon to run for governor of California

Ian Calderon, a former California lawmaker and Bitcoiner, started his campaign for California governor as a long shot among several established candidates. Former California Assemblymember and Bitcoin advocate Ian Calderon has kicked off his campaign for California governor in 2026, entering a crowded and competitive race to replace Gavin Newsom.Calderon confirmed his bid for governor in a post to X on Tuesday, centering most of his promises around affordable homes, groceries and gas while positioning himself as a Bitcoin (BTC) proponent.“My generation pays bills on our phones, we send money to each other with Venmo and we save in Bitcoin — but the people running our government, they’re trying to use yesterday’s ideas to solve today’s problems, and it isn’t working,” he said.Read more
Coinstats2025/09/24 09:08
CFTC unveils plans to allow stablecoins as tokenized collateral in derivatives markets

US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Acting Chair Caroline D. Pham announced on Tuesday that the agency will launch an initiative to enable tokenized collateral in derivatives markets, including stablecoins.
Fxstreet2025/09/24 09:04
Ramaswamy’s Strive To Buy Semler Scientific, Creating 11th-Largest Bitcoin Treasury Firm

Former presidential candidate Vivek Ramaswamy’s asset management firm Strive Inc. will acquire Semler Scientific in an all-stock deal that will create the 11th-largest Bitcoin treasury [...]
Insidebitcoins2025/09/23 23:31
