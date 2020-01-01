Disclaimer Meme+ Trading Zone

Deze MEXC Meme+ Trading Zone Disclaimer (hierna te noemen de "Disclaimer") wordt uitgegeven in samenhang met en vormt een integraal onderdeel van de Risico-openbaarmakingsverklaring van MEXC. Door deel te nemen aan de Meme+ Trading Zone en de daaraan gerelateerde producten en evenementen, bevestigt u dat u uw onafhankelijke juridische adviseurs hebt geraadpleegd, de bepalingen hierin hebt gelezen, begrepen en er volledig van op de hoogte bent.

Het MEXC Meme+ Trading Zone-product (hierna het "Product" genoemd) is een gespecialiseerde tool die is ontworpen voor ervaren beleggers met uitgebreide ervaring in de cryptocurrencymarkt. Het product brengt aanzienlijk hogere risico's met zich mee vergeleken met andere soorten handelsproducten die door MEXC worden aangeboden. De tokens die op het Product vermeld staan, zijn bijvoorbeeld volatieler dan traditionele cryptovaluta, kunnen sneller en/of vaker van de beurs worden gehaald dan traditionele cryptovaluta en kunnen slechter worden onderhouden dan traditionele cryptovaluta. Maak geen gebruik van deze service en/of doe niet mee aan gerelateerde producten of services als u niet het volledige risico van beleggingsverlies kunt dragen.

Door het Product aan te bieden, fungeert MEXC uitsluitend als platform voor informatieve doeleinden. Alle getoonde materialen en informatie zijn afkomstig van websites van derden en daaraan toe te schrijven. MEXC onderschrijft of garandeert op geen enkele wijze de nauwkeurigheid en/of geldigheid van dergelijke informatie, noch door gevolgtrekking noch door uitdrukking. Door gebruik te maken van het Product verklaart u dat u zelf zorgvuldig onderzoek heeft gedaan naar uw beleggingsbeslissing en dat u, indien nodig, uw financiële, juridische of fiscale adviseurs heeft geraadpleegd. MEXC en haar partners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die ontstaat tijdens uw beleggingsactiviteiten.