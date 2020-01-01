Wat zijn Meme Coins?

Meme coins zijn als het entertainment van de cryptowereld. Ze zijn ontstaan ​​uit de internetcultuur, grappen en memes en beginnen vaak als speelse, onopvallende uitingen die door van alles en nog wat geïnspireerd zijn. Zo werd een virale foto van een hond DOGE , de populairste memecoin, en ook enkele trending internetmemes zoals CHILLGUY

Ondanks hun komische oorsprong staan ​​meme-munten bekend om hun prijsschommelingen en opwinding. Hoewel ze misschien niet dezelfde bruikbaarheid of lange termijnvisie bieden als gevestigde cryptocurrencies zoals BTC, ligt hun aantrekkingskracht in de community en de wilde rit die ze bieden. Of je nu hier bent voor de memes of om de volgende grote hit te spotten, memecoins vormen een leuk en onvoorspelbaar onderdeel van het cryptolandschap.