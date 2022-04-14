Trendvergelijking
Belangrijke gebeurtenissen
BTC ‎0.00%
Belangrijke gebeurtenissen
Belangrijke informatie
Tijd (UTC+8)
Type
Informatie
BTC-schommeling 5 minuten voor aankondiging
BTC-schommeling 5 minuten na aankondiging
Marktvoorspelling
Marktvoorspelling
Hotspotnieuws