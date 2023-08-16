Regels voor risicobeheersing bij futures-handel

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Om het risicobeheer bij de handel in derivaten van digitale assets en futures-contracten te verbeteren, de rechten en belangen van handelspartijen te beschermen en de normale werking van de handel in futures-contracten te waarborgen, stelt dit platform deze regels voor risicobeheersing vast (hierna 'de regels' genoemd).

Artikel 2 Bij de risicobeheersing voor futures-handel wordt gebruik gemaakt van een systeem voor risicolimieten, gedwongen liquidatie, gedwongen schuldafbouw en een systeem voor eerlijke prijzen.

Artikel 3 Dit platform (hierna 'het platform' of 'wij') en de gebruikers van het platform (hierna 'u') moeten zich aan deze regels houden. Deze regels, evenals wijzigingen die het platform van tijd tot tijd doorvoert, maken onderdeel uit van de gebruikersovereenkomst voor het platform. Door de handelsdiensten en -producten van het platform voor contractfutures te gebruiken of kopen, bevestigt u dat u alle voorwaarden in deze regels en de toekomstige wijzigingen hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.

Hoofdstuk II Voorwaarden en overeenkomsten voor risicobeheersing

Artikel 4 Bij de handel in digitale assets en aanverwante producten via het platform zijn aanzienlijke risico's verbonden. Naast prijsschommelingen van digitale assets zijn er ook tegenpartijrisico's bij derivatenhandel. Het platform kan in bepaalde gevallen besluiten enkele of al uw posities te sluiten.

Artikel 5 De handel in digitale assets brengt grote risico's met zich mee.. Het verhandelen of aanhouden van virtuele, digitale assets kan aanzienlijke financiële verliezen veroorzaken. U dient zorgvuldig af te wegen of het handelen in digitale assets en derivaten, inclusief hefboomproducten, geschikt is voor uw financiële situatie.

Artikel 6 Het platform garandeert geen ordelijke of stabiele handel in futures voor digitale assets. U moet voorzichtig te werk gaan bij het verhandelen van digitale (en andere) assets.

Artikel 7 De prijzen van digitale assets kunnen sterk fluctueren door diverse factoren. Dit kan resulteren in grote winsten of verliezen. Digitale assets of handelsposities kunnen in waarde schommelen of zelfs volledig waardeloos worden.

Artikel 8 Verliezen als gevolg van gebruikersfouten zijn voor rekening van de gebruiker. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: het niet naleven van handelsregels, verzuim om tijdig te handelen, vergeten of lekken van wachtwoorden, gekraakte wachtwoorden, of door anderen hacken van een computer.

Artikel 9 Als een gebruiker misbruik maakt van kwetsbaarheden op de website of ongeautoriseerde tools gebruikt voor het verkrijgen van illegale winsten, zullen we contact op nemen met deze gebruiker voor herstel. Als de gebruiker niet meewerkt, kunnen we overgaan tot acties zoals het beperken van accounthandel, bevriezen van geld op het account en juridische stappen. De gebruiker is ook verantwoordelijk voor eventuele kosten als gevolg van onvoldoende medewerking.

Artikel 10 De door het platform aangeboden handel in futures-contracten voor derivaten van digitale assets kan verhoogde risico's met zich meebrengen. U begrijpt en erkent dat:

(1) U kunt uw volledige initiële marge verliezen, evenals eventuele extra digitale assets die u op ons platform bewaart om uw positie te behouden.

(2) Als de marktomstandigheden ongunstig zijn voor uw positie of margeniveau, kan u tijdelijk gevraagd worden om extra digitale assets over te dragen om uw positie te behouden.

(3) Als u nalaat om de vereiste extra digitale assets op uw account te storten, kunnen wij de positie naar eigen goeddunken sluiten bij verlies.

(4) Uw winst of verlies hangt af van de prijsfluctuatie van de bijbehorende digitale assets, wat buiten onze controle ligt.

In bepaalde gevallen, zoals bij storingen in digitale assets of netwerkproblemen, kunnen we futures-contracten vooraf sluiten uit goed vertrouwen vanwege de aard van digitale assets. U dient zich bewust te zijn van dit potentiële risico.

Zelfs als het platform de mogelijke risico's heeft gecommuniceerd, kunnen er risico's zijn die niet kunnen worden voorzien, waardoor u een deel of al uw bezittingen kunt verliezen. U moet zorgvuldig overwegen of uw financiële situatie en risicotolerantie geschikt zijn om op ons platform te handelen.

Hoofdstuk III Maatregelen voor risicobeheersing

Artikel 11 Om de handel in futures-contracten voor derivaten van digitale assets te reguleren, de marktorde te handhaven, de gezonde ontwikkeling van de markt te bevorderen en het toezicht op accounts met feitelijke controle te versterken, heeft het platform het recht om maatregelen te nemen, zoals gedwongen sluiting, handelsverboden en sluiting van abnormale handelsaccounts en accounts met feitelijke controle.

Artikel 12 Het platform voor derivaten van digitale assets en perpetual futures houdt toezicht op het handelsgedrag. Bij abnormale handel of accounts met feitelijke controle kunnen wij stappen ondernemen om dit gedrag te corrigeren en verplichte beheersmaatregelen toepassen voor gebruikers.

Artikel 13 Gebruikers die deelnemen aan de handel in derivaten dienen zich te houden aan de bedrijfsregels en relevante wetten en voorschriften van het platform. Zij dienen het zelfregulerend beheer van het platform te accepteren en hun handelsgedrag op verantwoorde wijze te reguleren.

Artikel 14 Identificatie van abnormale transacties en feitelijke controle

1. De volgende situaties beschouwt het platform als abnormale handel en accounts met feitelijke controle:

(1) Zelfhandel, waarbij u herhaaldelijk handelt met uzelf als tegenpartij;

(2) Een of meerdere klanten met accounts onder feitelijke controle die herhaaldelijk met elkaar handelen;

(3) Manipulatie van marktprijzen door middel van gematchte orders tussen een of meerdere accounts met feitelijke controle;

(4) Abnormaal gedrag zoals dezelfde bron van geld, hetzelfde IP-adres of gesynchroniseerd handelen van één of meer handelsaccounts.

(5) Frequent plaatsen en annuleren van orders op één dag, waardoor de futures-prijs wordt beïnvloed of andere deelnemers in de futures-markt worden misleid (frequente plaatsing en annulering van orders);

(6) Meerdere grote orders die op één dag worden geplaatst en vervolgens geannuleerd, waardoor de futures-prijs wordt beïnvloed of andere deelnemers in de futures-markt worden misleid (plaatsing en annulering van grote orders);

(7) De gecombineerde positie van één of meer accounts met feitelijke controle overschrijdt de positielimiet van het platform;

(8) Het openingshandelsvolume van één handelsdag voor een vermelde variant of futures-contract overschrijdt het door het platform vastgestelde openingshandelsvolume van de dag;

(9) Het plaatsen van handelsorders via geautomatiseerde systemen zonder toestemming van het platform, wat de veiligheid van het systeem of de handelsorde kan verstoren;

(10) Illegaal verkrijgen van accounts en wachtwoorden van anderen of het gebruiken van gerelateerde accounts voor illegale transacties;

(11) Andere omstandigheden zoals vastgesteld door het platform.

2. Het platform behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen in te zetten die zijn toegestaan door de wet en het principe van eerlijke handel voor schendingen van deze regels. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het beperken, opschorten of beëindigen van uw account of het weigeren van toegang tot de website zonder voorafgaande kennisgeving.

3. Als het platform vermoedt dat handelsactiviteiten de vastgestelde regels schenden, heeft het platform het recht om de handelsactiviteiten van een account te beperken. Deze beperkingen kunnen risicobeheersingsmaatregelen omvatten zoals het annuleren van handel, opleggen van handelsbeperkingen en bevriezen van accounts. Het platform is niet aansprakelijk voor enig verlies dat voortvloeit door de beperking, opname of vroege sluiting van transacties bij vermoedelijke schendingen van de regels. U begrijpt en stemt ermee in dat, als er verliezen ontstaan door onze acties, u het platform en derden schadeloos zult stellen en eventuele relevante verliezen zult vergoeden. U mag niet handelen of storten tijdens een onderzoek naar het gedrag van uw account. Het platform heeft het recht om het account te sluiten zonder verdere uitleg na afloop van het onderzoek.

4. Het platform heeft het recht om uw account op elk moment zonder kennisgeving te sluiten of te bevriezen, en eventuele resterende assets over te dragen naar uw geregistreerde adres.

Als het platform oordeelt dat een account de gebruikersovereenkomst of platformregels schendt onder welke omstandigheden dan ook (inclusief marketingactiviteiten), heeft het platform het recht om het account onmiddellijk te sluiten en zullen alle resterende assets aan het platform toevallen.