V1: Hoe wordt het financieringspercentage berekend? Bij MEXC Stock Futures worden momenteel geen financieringskosten in rekening gebracht; er zijn geen bewaarkosten.

V2: Hoe wordt PNL berekend? Formule: PNL = (Slotkoers - Instapkoers) × Hefboomwerking × Aantal aandelen × Richting (Long = +1, Short = -1) Voorbeelden: 1) Winst uit een longpositie: Koop 1 aandeel Apple (AAPL) voor $100 (ervan uitgaande dat een contract 1 aandeel vertegenwoordigt) en sluit op $105. Winst = (105 - 100) × 1 × 1 = $5 2) Winst uit een shortpositie: Verkoop 1 aandeel Tesla (TSLA) voor $200 en sluit op $195. Winst = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = $5

V3: Hoe wordt liquidatie in gang gezet? MEXC hanteert een risicobeheermechanisme dat consistent is met de gangbare Perpetual Futures: 1) Het systeem bewaakt voortdurend de onderhoudsmarge. 2) De marge wordt berekend op basis van de reële prijs. 3) Als de marge onder de vooraf ingestelde liquidatiedrempel daalt, zal het systeem automatisch een liquidatie starten om potentiële verliezen te beperken.

V4: Hoe wordt de eerlijke prijs voor aandelenfutures bepaald? De reële prijs is gebaseerd op de laatste transactieprijs van het onderliggende Amerikaanse aandeel.

V5: Welke margemodus wordt ondersteund voor aandelenfutures? Alleen de geïsoleerde margemodus wordt ondersteund.

V6: Kan ik handelen in aandelenfutures als de markt gesloten is? Tijdens sluitingsperiodes kunnen gebruikers niet-ingevulde orders annuleren en marge toevoegen, maar ze kunnen geen nieuwe orders plaatsen of bestaande posities sluiten. Om mogelijke verliezen door prijsvolatiliteit te voorkomen, raden wij je aan om je posities te sluiten voordat de markt sluit. De handelstijden zijn gelijk met de schema's van de NYSE en NASDAQ, inclusief feestdagen.

V7: Ondersteunen aandelenfutures hefboomwerking? MEXC Stock Futures ondersteunen een hefboomwerking tot 5x. Met hefboomhandel vergroot je zowel de potentiële winst als de risico's, waaronder de kans op liquidatie of een negatief saldo. Gebruikers worden geadviseerd voorzichtig te zijn bij het selecteren van een hefboompercentage.